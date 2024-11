Nord Barese: controlli straordinari su raccolta olive, lavoro sommerso e sicurezza sul lavoro

BARI - Con l’intensificarsi delle attività legate alla campagna olearia, si sono resi necessari controlli straordinari nel nord barese per contrastare i furti in campagna e verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro e regolarità contrattuale.

Operazione congiunta su vasta scala

I Carabinieri delle Compagnie di Molfetta e Modugno, insieme al Nucleo Carabinieri Ispettorato Lavoro di Bari e al personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, hanno effettuato, tra il 18 e il 19 novembre, controlli mirati su 4 aziende individuali situate nei territori di Terlizzi, Bitonto e Grumo Appula.

Di queste, solo un’impresa, situata a Bitonto e riconducibile al titolare C.M., è risultata in regola. Le altre tre aziende – riferibili a P.G. di Terlizzi, B.V. di Bitonto e L.A. di Grumo Appula – hanno evidenziato gravi irregolarità, portando a due sospensioni cautelari dell’attività imprenditoriale e al deferimento in stato di libertà dei titolari.

Lavoratori in nero e violazioni di sicurezza

Durante l’operazione, sono stati identificati 14 lavoratori extracomunitari, regolarmente presenti sul territorio italiano ma impiegati in nero. Le violazioni riscontrate includono:

Omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

dei lavoratori. Mancata valutazione dei rischi aziendali e redazione del relativo documento.

e redazione del relativo documento. Mancata formazione in materia di salute e sicurezza .

. Assenza di dispositivi di protezione individuale e del medico competente.

Le sanzioni amministrative elevate ammontano a un totale di oltre 77.200 euro.

Tutela e garanzie legali

È stato specificato che le accuse mosse rientrano nella fase delle indagini preliminari e che l’effettiva colpevolezza sarà determinata in sede processuale, nel rispetto del contraddittorio tra le parti.

Conferenza stampa del Comando Provinciale

Alle ore 10:30 di oggi, presso la Sala Stampa del Comando Provinciale di Bari, il Maggiore Giovanna Bosso, Comandante della Compagnia Carabinieri di Modugno, sarà disponibile per approfondire i dettagli dell’operazione.