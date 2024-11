Polo formativo territoriale SNA, firma Protocollo d’Intesa per la costituzione e la gestione

BARI - Si terrà lunedì 25 novembre a Bari la firma del Protocollo d’Intesa per la costituzione e l'avvio delle attività del Polo formativo territoriale SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione).Nella sala Di Jeso, al secondo piano del Palazzo della Presidenza della Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro 33, sono previsti a partire dalle ore 11.00 gli interventi del Ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e della presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Paola Severino. La vicepresidente Vita Maria Surico porterà i saluti della Fondazione Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali – Ipres.Nel corso della cerimonia è prevista anche la scopertura della Targa del Polo formativo intitolato a Mario de Donatis, già capo di Gabinetto del Presidente della Regione Puglia e Presidente della Fondazione IPRES.L’evento è aperto alla stampa e per accedere è necessario compilare il modulo di accredito disponibile al seguente link https://forms.gle/wzQoJN75SHVBc2Xg6 entro le ore 14 di oggi, venerdì 22 novembre.