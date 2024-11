Trump, Congedo (FDI): 'Con lui vince il Paese reale. Attendiamo il suo contributo per la pace'

ROMA – "Con la vittoria di Trump vince il popolo, il senso comune e il paese reale," ha dichiarato Saverio Congedo, deputato di Fratelli d’Italia, commentando l’elezione dell’ex presidente statunitense. Secondo Congedo, il risultato rappresenta "una sconfitta per la sinistra e per i democratici", i quali, sostiene, hanno puntato su una strategia di attacco all’avversario piuttosto che ascoltare le richieste dei cittadini. "Mi auguro che questa esperienza possa avviare una riflessione più profonda su come dare voce alle reali istanze delle persone," ha aggiunto.Congedo ha sottolineato inoltre il ruolo che Trump potrebbe assumere in ambito internazionale: "Sono convinto che sarà in grado, come promesso in campagna elettorale, di contribuire alla ricerca di soluzioni pacifiche nei conflitti in corso. Durante il suo primo mandato, ha dimostrato una capacità di mediazione che potrebbe rivelarsi ancora più preziosa oggi, in un contesto globale reso ancor più complesso."Secondo il deputato di FDI, Trump è dotato di una "autorevolezza" e di un approccio pragmatico che, a suo avviso, lo rendono capace di affrontare anche le situazioni più delicate a livello internazionale. "Siamo certi che saprà offrire il suo contributo per la pace," ha concluso Congedo, ribadendo la fiducia nel ritorno di un leader che, per lui, rappresenta gli interessi del "paese reale".