Nuova location per Radici del Sud: l'ex Distilleria Paolo Cassano di Gioia del Colle

4-6 giugno: tour guidati dedicati a giornalisti e importatori per scoprire i territori e le eccellenze locali.

7-8 giugno: giornate a porte chiuse per il concorso dedicato ai vini del Sud Italia e gli incontri B2B tra produttori e operatori di settore.

9 giugno: conferenza per la premiazione dei vini vincitori (ore 11.00-13.00) e apertura al pubblico (ore 15.00-21.00), con banchi d’assaggio per conoscere le nuove annate di vini e oli.

BARI – La rinnovata ex Distilleria Paolo Cassano di Gioia del Colle (Ba) sarà la cornice d’eccezione per la XX edizione di Radici del Sud, il celebre appuntamento annuale che celebra la produzione di vini e oli del Sud Italia. Dal 4 al 9 giugno 2025, operatori, esperti internazionali e appassionati si riuniranno per scoprire e promuovere il meglio dell’enogastronomia meridionale attraverso un ricco programma di attività.La scelta della nuova location rappresenta una delle principali novità dell’edizione 2025. L’ex Distilleria Paolo Cassano, iscritta dal 1992 nell’elenco dei beni monumentali e ambientali del Ministero dei Beni Culturali, è stata recentemente restaurata per diventare un polo culturale di riferimento. Con ampi spazi espositivi, parcheggi adiacenti e una posizione strategica a soli 200 metri dal casello autostradale, la struttura si presenta come il luogo ideale per accogliere un evento fieristico di tale portata.“Radici del Sud è cresciuto e si è rinnovato in ogni edizione. Quest’anno, per il ventesimo anniversario, abbiamo voluto alzare ulteriormente l’asticella, scegliendo una sede capiente e prestigiosa che possa ospitare un maggior numero di espositori e operatori internazionali,” ha dichiarato Nicola Campanile, organizzatore dell’evento.L’evento si articolerà in sei giornate ricche di iniziative:Tra le novità di questa edizione, il concorso dedicato ai vini autoctoni introdurrà una scala di punteggi più ampia per valutazioni più precise ed eque. Inoltre, i vincitori riceveranno un bollino ufficiale da apporre sulle bottiglie premiate, garantendo una visibilità internazionale alle etichette distintesi.Radici del Sud, attivo dal 2005, si conferma un appuntamento imprescindibile per l’enologia e l’olivicoltura meridionale, promuovendo l’eccellenza dei prodotti delle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia. L’edizione 2025 punta a rafforzare ulteriormente la centralità della manifestazione nel panorama degli eventi dedicati ai vitigni autoctoni italiani.Le iscrizioni per la XX edizione sono già disponibili sul sito www.radicidelsud.it, con tariffe agevolate per le prime 50 cantine che aderiranno entro il 20 dicembre 2024. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito e i canali social ufficiali.Radici del Sud 2025 promette di essere un’edizione memorabile, capace di unire tradizione, innovazione e qualità in un evento che celebra il cuore enogastronomico del Meridione.