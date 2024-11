Ostuni, approvati in giunta comunale progetti importanti per la città

Approvati in giunta comunale progetti importanti per la città. Nuovo asilo nido da sessanta posti con fondi PNRR, ampliamento del canile sanitario e dei colombari del cimitero monumentale. Per il sociale approvato lo schema di convenzione PUC. Pomes: "Approvati progetti importanti per la collettività e il sociale. Grande impegno dell’ufficio reperimenti PNRR".





OSTUNI (BR) - Approvato in giunta comunale il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo asilo nido per 60 bambini di età compresa fra 3 mesi e 3 anni in via G.Tanzarella. Il progetto da 1 milione e 440mila euro sarà interamente finanziato da fondi PNRR.





"È una notizia importante per la nostra città" dichiara Pomes "Il nuovo asilo nido verrà realizzato in ampliamento alla scuola dell’infanzia Gianni Rodari, nei pressi del supermercato Eurospin, e permetterà di rispondere alle esigenze delle famiglie ostunesi. Verrà garantita l’accessibilità a servizi educativi fondamentali, contribuendo così alla riduzione delle disuguaglianze sociali".





"La nuova struttura" prosegue Pomes "risponderà ad elevati standard di qualità e sicurezza, avrà spazi luminosi e arredi a misura di bambino e un’area gioco all’aperto da 250mq. L’assegnazione di questo nuovo finanziamento è frutto del grande lavoro di squadra tra amministrazione, ufficio Lavori Pubblici e ufficio reperimento fondi PNRR".





Approvato anche il progetto esecutivo del primo lotto di interventi di manutenzione e adeguamento del canile rifugio e del canile sanitario per un importo complessivo di 1 milione e 300 mila euro. Il progetto prevede l’ampliamento della struttura in un’area confinante con l’attuale, per circa 8 mila mq.





Sul fronte delle Politiche Sociali, approvato inoltre lo schema di Convenzione per la gestione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC). Una misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale delle fasce più deboli con sostegni economici e di inclusione sociale e professionale attraverso progetti come l’affiancamento al personale degli uffici comunali, portierato presso immobili pubblici, attività di cura e pulizia degli spazi comuni.





Approvati infine i lavori di ampliamento dei colombari del cimitero monumentale di Ostuni per un importo complessivo di 200 mila euro.