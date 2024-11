Ostuni, arriva il concorso 'Natale nella Città Bianca 2024'

OSTUNI (BR) - Il DUC - Distretto Urbano del Commercio di Ostuni indice il concorso "Natale nella Città Bianca 2024", da effettuarsi nel periodo delle festività natalizie 2024. L’obiettivo è quello di stimolare i negozianti di Ostuni ad abbellire le vetrine dei propri locali con allestimenti che richiamino la tradizione del Natale, affinché i cittadini e i visitatori trovino una maggiore atmosfera di festa e si consolidi l'attrattività della rete distributiva locale e la vivibilità della Città. - Il DUC - Distretto Urbano del Commercio di Ostuni indice il concorso "Natale nella Città Bianca 2024", da effettuarsi nel periodo delle festività natalizie 2024. L’obiettivo è quello di stimolare i negozianti di Ostuni ad abbellire le vetrine dei propri locali con allestimenti che richiamino la tradizione del Natale, affinché i cittadini e i visitatori trovino una maggiore atmosfera di festa e si consolidi l'attrattività della rete distributiva locale e la vivibilità della Città.





Art. 1 – Partecipanti





Il concorso è aperto a tutti gli esercizi di vicinato dotati di vetrine ubicate sul territorio comunale. La partecipazione al concorso è libera, volontaria e gratuita.





Art. 2 – Tema del Concorso: "Natale nella Città Bianca 2024"





I negozi partecipanti dovranno vestire a festa la propria vetrina, secondo la loro libera interpretazione e fantasia rispettando il tema "Natale nella Città Bianca 2024". Dovranno essere rispettati gli accorgimenti relativi al buon gusto ed al decoro. Gli allestimenti decorativi dovranno essere necessariamente visibili dalla pubblica via.





Art. 3 – Locandina e vetrofania





Le attività che aderiranno al concorso saranno individuabili attraverso l’esposizione in vetrina di apposita vetrofania fornita dal DUC. La vetrofania recherà un numero identificativo di riferimento, necessario per esprimere la preferenza.





Art. 4 – Termini di iscrizione





L’adesione al concorso dovrà pervenire entro e non oltre il 14 dicembre 2024, attraverso la compilazione di apposito modulo presente sulla pagina Facebook del Distretto Urbano del Commercio Città Bianca ( https://www.facebook.com/ducostuni ) e dovrà essere consegnato unitamente alla foto della vetrina candidata con le seguenti modalità:

- invio tramite mail al seguente indirizzo: duc.cittabianca@gmail.com

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai nr: 3939579364 – 337825777 - 3202316317 - Il trattamento dei dati personali avverrà secondo i principi e le modalità di cui al Reg.UE 2016/679 così come specificato nell'informativa pubblicata insieme alla scheda di adesione.





Art. 5 – Svolgimento concorso





Le vetrine dovranno essere allestite entro il 14 dicembre 2024 e rimanere tali almeno fino al 26 dicembre 2024 senza subire modifiche. Dal 16 al 20 Dicembre 2024, la giuria tecnica provvederà a recarsi presso gli esercizi commerciali aderenti per fotografare le vetrine allestite. Le immagini delle vetrine in concorso saranno pubblicate in un apposito album sulla pagina Facebook del Distretto Urbano del Commercio Città Bianca ( https://www.facebook.com/ducostuni

Ad ogni immagine corrisponderà il nome dell’attività ed il numero corrispondente utile ai fini del voto. Le stesse foto potranno essere inoltre divulgate anche attraverso altri mezzi di comunicazione.





Art. 6 – Modalità di votazione





Ai fini della votazione sarà utilizzato il criterio misto: giuria di esperti più giudizio popolare. Il concorso infatti coinvolgerà gli stessi cittadini che saranno invitati a votare, attraverso la pagina Facebook del Distretto Urbano del Commercio di Ostuni ( https://www.facebook.com/ducostuni ) cliccando un "like" sotto l’immagine prescelta, contribuendo così a selezionare la vetrina più bella.

La giuria tecnica sarà composta dalla Presidente del DUC, da un referente indicato dalla Confesercenti, da un referente indicato dalla Confcommercio, dal Dirigente attività produttive, da un rappresentante del Consiglio Comunale dei Ragazzi, da un fotografo professionista i quali esamineranno gli addobbi secondo criteri di originalità e creatività.

La giuria tecnica - assunto il voto della giuria popolare - individuerà le vetrine che avranno raggiunto il maggior punteggio in base ai criteri sotto riportati. Il giudizio complessivo sarà espresso per il 50% dalla valutazione della giuria tecnica e per il residuo 50% dal giudizio popolare.

Il punteggio della giuria tecnica sarà assegnato in un intervallo da 1 a 5, valutando i seguenti criteri:

- Rispetto della tradizione (punti da 1 a 5)

- Valore artistico (punti da 1 a 5)

- Illuminazione (punti da 1 a 5)

- Eleganza (punti da 1 a 5)

- Creatività (punti da 1 a 5)





Art. 7 – Giuria e criteri tematici

Il voto popolare è rappresentato dal numero dei like conseguito da ciascuna vetrina in concorso equiparato secondo questa graduatoria:

- 5 punti fino a 50 like

- 10 punti fino 100 like

- 15 punti fino a 200 like

- 20 punti fino a 400 like

- 25 punti da 400 like in su

In caso di parità di punteggio la somma prevista come premio verrà ripartita equamente tra le vetrine classificatesi a pari merito. Il giudizio espresso dalla Giuria è insindacabile.





Art. 8 – Descrizione dei premi





Il titolare della prima vetrina classificata riceverà un premio in denaro pari ad € 500,00 (cinquecento euro); la seconda vetrina classificata un premio in denaro pari ad € 300,00 (trecento euro); la terza vetrina classificata un premio in denaro pari ad € 200,00 (duecento euro).

La quarta vetrina classificata un premio in denaro pari ad € 150 (centocinquanta)

La quinta vetrina classificata un premio in denaro pari ad € 100 (cento)

Gli importi indicati sono al lordo delle ritenute fiscali a norma della legge vigente al momento del pagamento. A tutti i titolari delle vetrine partecipanti verrà inoltre consegnata una pergamena a ricordo della manifestazione.





Art. 9 – Premio ai votanti - Premiazioni





La premiazione del concorso avverrà entro la fine del mese di Gennaio 2025, con un evento pubblico a cui saranno invitati tutti i titolari delle attività commerciali cittadine.





Art. 10 – Norma finale





L’iscrizione e la conseguente partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale delle norme contenute nel presente regolamento.