Ostuni, 'Una Valle di Libri in Masseria': si parte con Pupi Avati che riceverà il Premio 'Una Valle di Libri'

OSTUNI (BR) - Tutto pronto per il primo appuntamento del nuovo format letterario Una Valle di Libri in Masseria. L'evento si terrà venerdì 29 novembre 2024, alle ore 18.30, presso Masseria Traetta e vedrà come ospite il celebre Pupi Avati, che presenterà il suo ultimo libro L'Orto Americano (ed. Solferino).





A dialogare con l'autore saranno Floriana Pinto, rappresentante del piccolo cinema Ken Loach di Mesagne, e Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Cultura della Regione Puglia.





Il progetto rientra nel percorso intrapreso dall’associazione Una Valle di Libri nel 2020, con l’obiettivo di destagionalizzare l’offerta culturale anche nei mesi invernali, valorizzando luoghi simbolo del territorio, come le masserie. L'evento gode del patrocinio e del supporto del Comune di Ostuni - Assessorato alla Cultura - e della Regione Puglia.





Durante la serata, il Maestro Pupi Avati riceverà dalle mani del sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, il prestigioso premio Una Valle di Libri è realizzato dall’azienda ostunese Carella Ceramiche e rappresenta uno dei simboli più importati della regione Puglia: l’ulivo.





Il riconoscimento, assegnato dal comitato dei saggi dell’associazione, è motivato come segue: "Il Maestro Pupi Avati è un autentico simbolo della cultura italiana, un artista poliedrico che ha saputo coniugare sensibilità, talento e innovazione in una carriera straordinaria. Non è solo un regista di immensa prolificità creativa, ma un vero esploratore dell'arte in tutte le sue forme: dalla musica, che ha segnato i suoi esordi, alla letteratura, passando per la televisione e il cinema. Con un linguaggio unico e inconfondibile, Avati ha raccontato l'animo umano con profondità e delicatezza, attraversando generi e registri narrativi diversi, senza mai perdere di vista l'autenticità delle emozioni. La sua capacità di toccare il cuore del pubblico e di rappresentare l'essenza della nostra società lo rende un punto di riferimento imprescindibile nel panorama culturale. Questo premio celebra la sua straordinaria versatilità e la sua inesauribile passione, che continuano a ispirare generazioni di artisti e spettatori".





L’evento, a ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria tramite il sito www.unavalledilibri.it , è organizzato dall’associazione Una Valle di Libri, con il patrocinio del Comune di Ostuni e della Regione Puglia.





Il progetto è reso possibile grazie al sostegno della Banca di Credito Cooperativo di Ostuni, Fiume (liquori e sciroppi), Telcom – Vasar, Pace Gioielli e Masseria Traetta. Tra i partner figurano Ceramiche Carella, Todo Modo, Hotel La Terra, Ostuni Touring, Pugliarello, Typicus, RH Rent e RentBeat. Media Partner: ApuliaTv, Radio CBSN e OstuniNotizie.





Il festival si inserisce nel percorso culturale che l’associazione Una Valle di Libri sta sviluppando per celebrare i trent’anni di Un’emozione chiamata libro, anniversario che sarà festeggiato nel 2025 con una serie di eventi culturali nella Città Bianca.





Il libro





Subito dopo la Liberazione, in una mattina bolognese, una ragazza in divisa da ausiliaria americana si affaccia nella bottega di un barbiere per chiedere indicazioni. Uno sguardo distratto basta a far innamorare un giovane aspirante scrittore. Anni dopo, grazie al ricordo di quello sguardo, lui decide di andare in America, «assieme ai suoi morti», per scrivere il romanzo definitivo. Ma il viaggio si complica subito: un macabro ritrovamento, un orto da cui di notte provengono urla misteriose e una vicina di casa legata a una ragazza scomparsa in Italia, forse uccisa.

L’Orto Americano è una storia gotica e soprannaturale, in cui Pupi Avati intreccia la realtà con i labirinti della mente, sorprendendo e affascinando il lettore.





Pupi Avati





Regista, sceneggiatore e produttore, è uno dei maestri del cinema italiano. È anche autore di successo: con Solferino ha pubblicato L’archivio del diavolo (2019) e L’alta fantasia (2021).