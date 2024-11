Pane e Pomodoro: ok delibera per la procedura di gara finalizzata al rilascio della concessione demaniale marittima per il posizionamento di un food truck

BARI - Su proposta dell’assessore allo Sviluppo locale e alla Blue economy Pietro Petruzzelli, la giunta comunale ha approvato ieri la delibera per l’avvio della procedura di gara finalizzata al rilascio di una concessione demaniale marittima, della durata di 2 anni, da esercitare per l’intero anno solare su una porzione dell’area di Pane e pomodoro per il posizionamento di un food truck che garantisca servizi di piccola ristorazione, bar e caffetteria, nell’ambito di un’offerta enogastronomica caratterizzata da varietà e qualità dei prodotti.L’attività dovrà essere erogata con apertura giornaliera almeno dalle 7 di mattina all’1 di notte, prevedendo che al termine di ogni giornata lavorativa (e comunque non oltre l’1 di notte), il concessionario potrà, a sua discrezione, liberare l’area demaniale occupata spostando il food truck in idonea area di parcheggio.L’amministrazione comunale, come noto, annovera tra i suoi obiettivi strategici la valorizzazione delle coste, da realizzarsi attraverso progetti che mirano a configurare il fronte mare come spazio pubblico per i cittadini e come elemento attrattivo per l’economia del capoluogo, anche nell’ottica della promozione e dello sviluppo di attività ispirate ai principi della blue economy.“In attesa di poter rimettere in funzione il bar di Pane e pomodoro - spiega Pietro Petruzzelli -, intendiamo far vivere la spiaggia cittadina non solo nel periodo estivo ma tutto l'anno con l’attivazione di un punto ristoro che offra prodotti di qualità. Pane e pomodoro già attrae moltissime persone in tutte le stagioni: con questo provvedimento, nell'ottica di valorizzare la costa attraverso attività integrate con il contesto ambientale per lo sviluppo della filiera delle blue economy, vogliamo favorire il consolidamento di nuovi spazi di aggregazione in aggiunta a quelli già noti e ampiamente frequentati in tutta la città. Va in questa direzione anche la scelta di allestire per la prima volta un albero di Natale e di organizzare un programma di attività proprio sulla spiaggia cittadina più amata dai baresi”.