Bisceglie, 'Piazza del Pesce' su Corso Umberto I: ultimi lavori e prospettive per la nuova destinazione degli operatori

“L’amministrazione comunale avvierà presto una serie di incontri con i commercianti, con l’obiettivo di rendere la piazza non solo un luogo di commercio, ma anche un punto di ritrovo per la comunità, integrato nel centro storico.”

La destinazione degli operatori commerciali e le prospettive di Confcommercio

BISCEGLIE - A poco più di un anno dall'inizio dei lavori di riqualificazione, la “Piazza del Pesce” su Corso Umberto I è quasi pronta per essere riconsegnata alla cittadinanza. Questo progetto mira a rinnovare lo spazio, rispondendo agli standard igienico-sanitari attuali e migliorando l’arredo urbano, per offrire ai cittadini un ambiente sicuro e moderno.La piazza è stata ripensata con una pavimentazione in basolato, un sistema di accesso automatizzato con pilomat e semafori intelligenti, e un sistema di videosorveglianza all’avanguardia. Il progetto rispecchia la volontà di trasformare la piazza in uno spazio multifunzionale che valorizzi sia la storia locale sia l’attività commerciale, come sottolineato da Leo Carriera, presidente di Confcommercio Bisceglie:

Attualmente, gli operatori sono stati trasferiti in via San Martino a causa dei lavori, ma resta aperta la discussione sulla loro futura collocazione. Leo Carriera sottolinea che la categoria commerciale non ha ancora una posizione unitaria. Alcuni operatori preferirebbero tornare in Corso Umberto I, mentre altri apprezzano i vantaggi della sede temporanea di via San Martino, che offre maggiore accessibilità e parcheggi.

Confcommercio ha già avviato colloqui per sondare le preferenze degli operatori e propone che qualsiasi decisione venga presa in coerenza con il Documento Strategico del Commercio, utilizzando bandi pubblici per l’assegnazione degli spazi.

“La nostra associazione auspica che la via San Martino possa ospitare altre attività commerciali, offrendo a Piazza del Pesce la possibilità di diventare una piazza multifunzionale e moderna”, ha aggiunto Carriera.

Verso un futuro condiviso per la città e i commercianti

Confcommercio Bisceglie intende continuare a rappresentare con determinazione gli interessi della comunità e dei commercianti, favorendo un processo decisionale che risponda all'evoluzione della domanda locale. Come ha concluso Carriera, l'obiettivo è garantire che ogni decisione sia condivisa e produca benefici duraturi per la città e per l'intero settore commerciale locale:

“Siamo impegnati a bilanciare le esigenze degli operatori e della comunità per raggiungere risultati che rispondano ai bisogni di tutti.”

Con l'imminente riconsegna di Piazza del Pesce, Bisceglie si prepara a dare nuova vita a uno spazio storico, con l'auspicio che diventi un simbolo di innovazione e tradizione a beneficio dell'intera cittadinanza.