Inter, la vittoria a Verona: il commento dell'allenatore nerazzurro

MILANO - Una gara dominata e vinta per 5-0. L'Inter espugna il campo dell'Hellas Verona dove cala uno spettacolare pokerissimo, nella tredicesima giornata di Serie A.

A fine gara le parole di Simone Inzaghi:

“Sono molto contento della prestazione dei ragazzi che hanno fatto una grande gara. Correa si sta alleando bene dal 13 luglio, la concorrenza è grande ma oggi ha fatto benissimo. Sicuramente Lauti lo avrei portato in panchina se non avesse avuto la febbre, però Correa era sicuro di giocare, dovevo solo scegliere tra Arnautovic e Thuram. Nel secondo tempo avevo bisogno di fare rifiatare qualche giocatore come Barella e Bastoni che avevano giocato le gare con la nazionale e in più avevo il problema di Carlos Augusto che era al rientro. Unica preoccupazione adesso è su Acerbi, ma lui ha detto che non dovrebbe essere niente di preoccupante, vedremo nei prossimi giorni.

Penso che Marcus è migliorato tantissimo in fase di realizzazione, è stato bravissimo stasera, ha messo grande voglia e attenzione e si sta togliendo delle grandi soddisfazioni. Bisseck è stato bravo, ha lavorato tanto e si sta giocando le sue carte nel migliore dei modi. Mancano ancora 7-8 punti per gli ottavi di finale di Champions League, adesso affrontiamo due squadre tedesche ostiche e dobbiamo farci trovare pronti contro il Lipsia perché è secondo in Bundesliga. ”