Pinguini Tattici Nucleari: 'Islanda' è il nuovo singolo dedicato a chi viaggia per dimenticare

È online il videoclip di Islanda, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, brano pubblicato per Epic\Sony Music Italy.

Dopo il recente singolo, Romantico ma muori - ai vertici di tutte le classifiche e già certificato Disco d’Oro, con Islanda si torna ancora una volta ad accarezzare la sfera romantica, di cui i Pinguini Tattici Nucleari si sono piú volte fatti portavoce con brani di enorme successo, delicati e senza tempo. Islanda racchiude l’inconfondibile capacitá della band di fotografare sentimenti profondi con una narrazione semplice, diretta ma ricca di sottotesti, spaccati di vita quotidiana e metafore che uniscono il presente e il passato in un unico, bellissimo (e romantico) racconto.

"Islanda è un viaggio che non sai dove ti porterà. Tutti viaggiano per motivi diversi: chi per abbracciare una nuova vita, chi per superare qualche trauma, chi per noia e chi per coraggio. Quando parti e te ne vai perché vuoi lasciarti alle spalle qualcuno, tutto ha un sapore diverso. Islanda parte da questa consapevolezza ed è dedicata a chi viaggia per dimenticare, o per meglio dire per creare nuovi ricordi. Noi stessi siamo stati in Islanda tutti insieme come band ed è stato un viaggio unico. Così abbiamo deciso di scriverci una canzone, che sarà anche un po’ malinconica ma che di sicuro non ha paura dei nuovi inizi."

Il singolo anticipa HELLO WORLD, l’attesissimo nuovo disco in uscita venerdì 6 dicembre per Epic\Sony Music Italy in fisico nei formati CD, CD autografato, LP picture, LP colorato, LP colorato autografato e in digitale.

I brani di HELLO WORLD, tra cui i nuovissimi Romantico ma muori e Islanda, saranno i protagonisti del TOUR STADI 2025, la nuova avventura live che li vedrà impegnati dal prossimo 7 giugno per 9 imperdibili appuntamenti. Questo disco si può quindi interpretare anche come un rinnovato e caloroso saluto dalla band a tutto il resto del mondo

Il debutto negli 11 stadi ha segnato il 2023 come l'anno d'oro della band, con l’en plein di sold out conseguito anche nel 2024 con 33 date indoor: i Pinguini Tattici Nucleari si preparano a cavalcare il 2025 con un nuovo, attesissimo tour, organizzato e prodotto da Magellano Concerti:





HELLO WORLD - TOUR STADI 2025

07 giugno 2025 - Reggio Emilia - RCF Arena (Campovolo)

10 giugno 2025 - Milano - STADIO SAN SIRO

11 giugno 2025 - Milano - STADIO SAN SIRO

14 giugno 2025 - Treviso - ARENA DELLA MARCA

17 giugno 2025 - Torino - STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO

21 giugno 2025 - Ancona - STADIO DEL CONERO

25 giugno 2025 - Firenze - VISARNO ARENA

28 giugno 2025 - Napoli - STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA

04 luglio 2025 - Roma - STADIO OLIMPICO