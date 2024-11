Bamp Cinema - Un Solo Frame dall’Adriatico allo Jonio: al via la IV edizione in Puglia e Basilicata

BARI - La IV edizione di "Bamp Cinema - Un Solo Frame dall’Adriatico allo Jonio" è pronta a coinvolgere studenti, docenti e sale cinematografiche di Puglia e Basilicata per l’anno scolastico 2024/2025. Promosso dall’Associazione Nazionale Esercenti Cinema (ANEC) di Puglia e Basilicata, il progetto è finanziato dal Piano Nazionale Cinema per la Scuola MIC-MIUR, in collaborazione con l’Accademia del Cinema dei Ragazzi GET e con il supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale.

Obiettivi e novità della nuova edizione

Sotto la guida del responsabile scientifico Giulio Dilonardo, presidente di Agis e Anec Puglia e Basilicata, e con la coordinazione di Francesca Rossini, segretario di Agis, il progetto si propone di coinvolgere gli studenti in un’esperienza immersiva nel mondo del cinema. Il percorso inizierà con la formazione dei docenti, che si terrà in alcune delle principali sale cinematografiche pugliesi e lucane, trasformate per l’occasione in aule didattiche. Gli incontri inizieranno giovedì al Cinema Abc di Bari e si terranno successivamente in altre città della regione.

Tra le novità di quest’anno, per gli studenti di dieci istituti sarà attivato un laboratorio di scrittura cinematografica online, “Diventa un Bampmaker”, che esplorerà il tema dell’amicizia e della solidarietà. I ragazzi realizzeranno cortometraggi di massimo tre minuti con i propri smartphone, e i vincitori, selezionati da una commissione, saranno premiati con abbonamenti al cinema.

Una rassegna cinematografica e laboratori per tutte le età

Il progetto include una rassegna cinematografica con dodici film, selezionati per fasce d’età e tematiche: "Cinema e Adolescenza", "Cinema e Pari Opportunità", "Cinema e Sostenibilità Ambientale", e "Cinema e Animazione". Tra i titoli proposti figurano My Soul Summer di Fabio Mollo, Close di Lukas Dhont e Io Capitano di Matteo Garrone. Il programma è arricchito da masterclass con registi e professionisti del settore, che guideranno i ragazzi nella lettura critica del cinema.

Per le scuole primarie, sono previsti proiezioni e laboratori con i film Mary e lo Spirito di Mezzanotte di Enzo D’Alò e La Famosa Invasione degli Orsi in Sicilia di Lorenzo Mattotti, che vedranno la partecipazione di esperti cinematografici in sala.

Il supporto di Bamp Cinema e la promozione della cultura cinematografica

Gli studenti partecipanti riceveranno la BampCinema Card, una tessera che garantirà loro uno sconto per accedere alle sale aderenti a Bamp Cinema per un anno. Il progetto culminerà in un workshop a Bari, dove esperti del settore audiovisivo presenteranno i risultati e ribadiranno il ruolo centrale delle sale cinematografiche come spazi culturali.

Con l’ingresso gratuito per tutte le attività e il coinvolgimento di figure professionali del cinema e dell’educazione all’immagine, "Bamp Cinema - Un Solo Frame dall’Adriatico allo Jonio" si conferma un’occasione preziosa per avvicinare i giovani al mondo cinematografico e stimolare una lettura critica della società attraverso il grande schermo.