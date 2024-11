Procedono i lavori per il restyling del terminal passeggeri all'Aeroporto di Grottaglie

BARI - La Regione Puglia, con il supporto del Presidente Michele Emiliano e la supervisione dell’ex Assessore allo Sviluppo Economico Cosimo Borraccino, prosegue i lavori di ammodernamento del terminal passeggeri all’aeroporto “Marcello Arlotta” di Grottaglie. Questo intervento, pensato per rilanciare l’infrastruttura aeroportuale, è frutto di un investimento strategico volto a dotare la struttura dei servizi necessari all’attivazione di voli di linea passeggeri, un obiettivo lungamente perseguito da Borraccino e sostenuto da diverse associazioni locali.

Nel corso degli ultimi anni, il progetto di riqualificazione ha già visto la realizzazione di opere significative, tra cui:

il rifacimento della via di rullaggio;

l’ampliamento del piazzale per la sosta dei velivoli;

la ristrutturazione completa degli hangar;

la creazione di una bretella che collega l’aeroporto direttamente alla strada statale Taranto-Brindisi.

Questi interventi, spiega Borraccino, hanno trasformato l’aeroporto in un’infrastruttura moderna e adeguata alle esigenze future. Il completamento del terminal passeggeri è previsto entro il prossimo anno e permetterà di avviare le procedure necessarie per l’inizio dei voli di linea.

Un impegno personale e collettivo per la Provincia di Taranto

Borraccino si dichiara particolarmente soddisfatto del progresso dei lavori al terminal, sottolineando come, nel 2019, abbia firmato un ulteriore finanziamento di 7 milioni di euro per sostenere il progetto. “È una battaglia che porto avanti da anni, convinto che l’attivazione dei voli di linea possa rappresentare un grande beneficio per l’economia locale e per la mobilità della nostra regione,” afferma.

A sostenere questa visione si sono aggiunte negli ultimi giorni anche alcune associazioni locali, che da anni chiedono l’apertura dei voli passeggeri e che ora guardano con fiducia ai lavori in corso, vedendo in essi un segnale positivo per il futuro dell’aeroporto.

Fare sistema per il bene comune

Borraccino ribadisce l’importanza di “fare sistema”, chiamando all’unità le istituzioni, i comitati pro aeroporto, le associazioni di categoria, le imprese e i sindacati. Secondo l’ex Assessore, il lavoro congiunto di questi attori è essenziale per sostenere lo sviluppo dell’aeroporto di Grottaglie e trasformarlo in un motore di crescita per l’intera provincia di Taranto e per la Regione Puglia.

Con il terminal passeggeri finalmente completato e i voli civili attivi, l’aeroporto di Grottaglie si candida a diventare un nodo strategico per il trasporto regionale, capace di sostenere l’economia locale e offrire nuove opportunità di mobilità per cittadini e turisti.