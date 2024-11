Prosegue in Puglia “Cinema Addiction”: appuntamento con Ferro 3. La casa vuota

BARI - Continua con successo in quattro città pugliesi il ciclo di proiezioni “Cinema Addiction”, a cura di Apulia Film Commission. Giovedì 21 novembre, in contemporanea nei Cineporti di Bari (Ingresso Monumentale), Lecce e Laltrocinema Cicolella di Foggia (in collaborazione con il Comune di Foggia), si terrà il quarto e ultimo appuntamento della rassegna “La parola amore esiste”.

In programma, alle ore 20:30, la proiezione del film “Ferro 3. La casa vuota” (2004) del regista sudcoreano Kim Ki-duk. Il lungometraggio sarà proposto anche domenica 24 novembre al Cineporto – Spazio Porto di Taranto, sempre alle 20:30. L’ingresso è libero.

Un capolavoro firmato Kim Ki-duk

Ferro 3. La casa vuota è un’opera poetica e silenziosa, vincitrice del Premio speciale per la regia alla 61ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, dove partecipò come “film a sorpresa”. Il film racconta la storia di Tae-suk, un giovane che vive spostandosi da una casa all'altra durante l’assenza dei proprietari, senza mai rubare nulla. Anzi, si prende cura degli spazi, riparando oggetti e facendo le pulizie, come se fossero sue.

Un giorno, la sua vita solitaria incrocia quella di Sun-hwa, una donna vittima di violenze domestiche, tenuta prigioniera dal marito. Tra i due nasce un amore profondo che li porta a condividere un’esistenza itinerante, interrotta dalla prigionia di Tae-suk a seguito di una denuncia. Sun-hwa è costretta a tornare dal marito, ma la loro storia si intreccia nuovamente quando Tae-suk viene rilasciato.

Informazioni utili

Gli spettacoli si terranno in contemporanea giovedì 21 novembre alle ore 20:30 nei Cineporti di Bari e Lecce, e al Laltrocinema Cicolella di Foggia. La replica di domenica 24 novembre avrà luogo al Cineporto – Spazio Porto di Taranto, sempre alle 20:30.