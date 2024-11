Pugliapromozione e Comune di Bari a Madrid: una missione istituzionale per rafforzare i legami tra Italia e Spagna

MADRID – Si è conclusa con successo la missione istituzionale a Madrid, promossa nell'ambito delle attività dell'Associazione Pugliesi nel Mondo, che ha visto la partecipazione di importanti rappresentanti delle istituzioni pugliesi, tra cui il sindaco di Bari, Vito Leccese, e il direttore generale di Pugliapromozione, Luca Scandale. La missione ha avuto l'obiettivo di rafforzare i legami culturali, sociali ed economici tra Puglia e Spagna, con particolare attenzione al settore turistico e alle opportunità di collaborazione bilaterale.

Incontri istituzionali e commemorazione storica

Durante la visita, la delegazione pugliese ha partecipato a un forum organizzato dalla Camera di Commercio di Madrid, al quale hanno preso parte circa 340 imprenditori, tra cui numerosi operatori del settore turistico. L'incontro ha rappresentato una preziosa occasione di confronto e di approfondimento sulle potenzialità di crescita economica condivisa tra le due regioni.

Inoltre, Leccese e Scandale sono stati ricevuti dal Giuseppe Maria Buccino Grimaldi, ambasciatore d'Italia in Spagna, e dal console generale Spartaco Caldararo, che hanno sottolineato l'importanza di continuare a lavorare insieme per consolidare i legami tra i due Paesi. Un momento di riflessione particolarmente significativo è stato la partecipazione alla commemorazione dell'affondamento della nave Utopia nella baia di Gibilterra, una delle più gravi sciagure dell'emigrazione italiana, che nel 1891 costò la vita a 600 italiani, tra cui molti pugliesi diretti negli Stati Uniti.

Premi all’Italianità: il riconoscimento ai talenti pugliesi

Nel corso della XVIII edizione dei "Premi all’Italianità", organizzati dal Com.It.Es di Madrid, sono stati premiati tre pugliesi che si sono distinti per il loro impegno professionale in Spagna, contribuendo a rafforzare i legami tra i due Paesi. I premiati sono stati:

Luigi Schirone , ingegnere barese e head of project execution ENI, per la categoria "tecnología" ;

, ingegnere barese e head of project execution ENI, per la categoria ; Antonella Mele , esperta in gestione culturale e promotrice della cultura italiana in Spagna, per la categoria "cinema" ;

, esperta in gestione culturale e promotrice della cultura italiana in Spagna, per la categoria ; Vincenzo Vigorita, chirurgo generale specializzato in apparato digestivo, per la categoria "medicina".

Il premio intende celebrare coloro che, con il loro lavoro, promuovono la cultura e le tradizioni italiane in Spagna, facendo crescere la presenza e il prestigio dell’Italia all'estero.

Le parole del sindaco Vito Leccese

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione a questo prestigioso evento. “Sono onorato di essere stato invitato dal Com.It.Es a intervenire al prestigioso evento della XVIII edizione del premio alla Italianità. È stata l’occasione per rafforzare il legame sempre più in crescita tra il nostro territorio e la Spagna, non solo sul piano turistico, ma anche culturale, sociale ed economico. La città di Bari, infatti, è diventata una meta sempre più apprezzata dai turisti spagnoli, con il 23% di loro che scelgono di fermarsi nella nostra città. Questi scambi culturali sono fondamentali per il nostro futuro, perché creano opportunità di collaborazione a livello internazionale, non solo sul turismo, ma anche su politiche economiche, sociali e di sviluppo territoriale.”

Crescita del turismo dalla Spagna

Durante la missione, Luca Scandale, direttore di Pugliapromozione, ha sottolineato l'importanza dei flussi turistici dalla Spagna, un mercato che continua a crescere. “La Spagna si colloca all’ottavo posto tra i principali mercati esteri per la Puglia turistica, con 94.000 arrivi e 212.000 pernottamenti nei primi dieci mesi del 2024. Questo segna un incremento significativo, con un +30% per arrivi e presenze rispetto al 2023. Gli spagnoli preferiscono visitare principalmente Bari, Lecce, Brindisi, San Giovanni Rotondo, Alberobello e Monopoli. La missione di Madrid è stata fondamentale per consolidare e qualificare ulteriormente questi flussi turistici, che sono un'opportunità enorme per il nostro territorio.”

Un futuro di sinergie e opportunità

La missione a Madrid si inserisce in un contesto di crescente collaborazione tra Italia e Spagna, con particolare attenzione all’interazione culturale e al rafforzamento dei legami turistici. Bari, infatti, si sta affermando come un importante punto di riferimento per i turisti spagnoli, mentre sempre più studenti spagnoli scelgono la città pugliese per il loro percorso formativo. Le relazioni tra i due Paesi, quindi, rappresentano un'opportunità di crescita condivisa che può portare benefici a livello economico, sociale e culturale.

La missione istituzionale a Madrid conferma il crescente interesse verso la Puglia, una regione che sta investendo sulla sostenibilità, sull'innovazione e sul rafforzamento delle relazioni internazionali come strumenti per un futuro prospero e di successo.