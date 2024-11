Putignano, convegno sul Sistema integrato 0-6

PUTIGNANO - Una rete di scuole e servizi connessi con il territorio è l’obiettivo della sperimentazione del sistema integrato di educazione ed istruzione da zero a sei anni, già in corso in diverse realtà del territorio, che sarà approfondita martedì 3 dicembre alle 15:00 presso l’auditorium della Scuola Secondaria “Stefano da Putignano” nel corso di un convegno moderato dal Consigliere Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti Michele Lorusso.Saluteranno i convenuti il Sindaco di Putignano Michele Vinella, l’assessore Regionale al Diritto allo studio, Scuola, Università e Formazione Professionale Sebastiano Giuseppe Leo, la Dirigente Regionale della sezione Istruzione e Università Maria Raffaella Lamacchia, il Garante regionale dei diritti del Minore Ludovico Abbaticchio, l’assessore all’inclusione e coesione sociale di Putignano Gianluca Miano, la consigliera comunale Angela Maria Genco, il coordinatore regionale dell’Ufficio Scolastico Regionale URS Francesco Forliano, le Dirigenti Scolastiche dei due Istituti Comprensivi Putignanesi, Maria Anna Buttiglione e Rossana Catucci, la Dirigente dell’Area I di Putignano Pamela Giotta ed il presidente del CROAS Puglia Filomena Matera.Per approfondire il tema relazioneranno diverse figure professionali: Cristina Sunna, Funzionaria E.Q. della Regione Puglia – Sezione Istruzione e Università in merito alla “strategia regionale sul sistema educativo 0-6”, Stefania Basalto, responsabile dell’Ufficio Pubblica Istruzione di Putignano sulle “politiche educative degli enti locali”; Valeria Rossini, Cristina Semeraro, Francesco Pizzolorusso del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Bari; Giuseppina Lotito, dirigente dell’Ufficio III e di Ambito Territoriale URS su “gli obiettivi dell’USR sul sistema educativo”. Ad illustrare le buone prassi di Ostuni sarà la dirigente Scolastica del Circolo Didattico “Pessina – Vitale” Maria Mingolla, per l’esempio di Polignano a Mare, invece, interverrà il responsabile dell’Ufficio Pubblica Istruzione Domenico Matarrese. In merito ai servizi del Welfare della Città, invece, interverrà Anita Giotta, Coordinatrice del Centro Risorse delle famiglie, Angela Loperfido per approfondire la relazione tra scuola e famiglia e Rosaria Adone del Centro Ludico “Volti Rivolti” per parlare dei servizi del welfare educativo. Saranno poi Maria Belfiore, Sabina Sabato, Rosalba Bratta ed Annamaria Montenegro in rappresentanza delle Scuole Private Paritarie e dell’Asilo Nido Comunale di Putignano ad illustrare le buone prassi delle scuole cittadine.Molti interventi volti ad illustrare le buone pratiche dei paesi vicini e delle scuole paritarie della città per avviare a Putignano i lavori per un sistema integrato di educazione ed istruzione dagli 0 ai 6 anni connesso con le varie esigenze del territorio per formare i più piccoli sperimentando nuove azioni educative, sociali e culturali con una rete di scuole e servizi della Città.