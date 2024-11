Con il 'Parent training' 300 famiglie a scuola di figli disabili

TARANTO - Una grande opportunità per tutti i genitori, soprattutto per quelli con bambini disabili: ancora pochi giorni per iscriversi al primo dei corsi gratuiti “Parent training” previsti da “BES-T Community in Best Practice”, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.Ognuno dei corsi previsti, il primo inizierà già giovedì 5 dicembre, prevede dieci lezioni che tratteranno argomenti che spiegheranno ai genitori come migliorare il rapporto con i propri figli, con disabilità vera e propria (sensoriale, motoria, psichica) o con disturbi evolutivi specifici, nonché come gestire al meglio le problematiche fisiche, anche con interventi educativi comportamentali basati sui principi dell'analisi comportamentale applicata.Non mancheranno lezioni sulla normativa di riferimento per conoscere meglio i diritti dei disabili e delle loro caregiver, ancora più importanti in un periodo in cui sta entrando in vigore la nuova Riforma della disabilità, e per relazionarsi in modo più consapevole con le istituzioni, scuola in primis.I corsi completamente gratuiti sono aperti anche a genitori di normodotati che potranno comunque imparare a relazionarsi meglio con i figli sviluppando un rapporto armonico.Il primo corso, complessivamente saranno coinvolte 300 famiglie, si terrà in presenza presso l’Istituto Comprensivo “Vico-De Carolis” di Taranto, mentre per i prossimi dovrebbe essere prevista la possibilità di seguirli anche online per favorire la partecipazione delle famiglie; i corsi saranno erogati da LOGOS Società Cooperativa, capofila e soggetto responsabile di “BES-T Community in Best Practice”.Per informazioni contattare la cooperativa LOGOS al cell. 3280237039 o 3884307649 o inviare un'email a progettobestaranto@gmail.com “BES-T Community in Best Practice”, le cui attività si svilupperanno nell’arco di tre anni, è a favore dei minori di Taranto e provincia e intende attuare un innovativo progetto sperimentale di inclusione sociale che punti a favorire un nuovo rapporto con l’ambiente e coinvolga le imprese culturali e creative.Il progetto “BES-T Community in Best Practice” è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.