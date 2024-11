Regionale: arriva il 46° nuovo treno elettrico in Puglia, completato il rinnovo della flotta

il sabato, 171 treni, con oltre 90mila posti totali offerti e 1.300 posti bici

la domenica e festivi, 84 treni, con circa 50mila posti totali offerti e 750 posti bici.

Sulla linea Adriatica, nei giorni feriali da Foggia a Lecce è attivo il modello cadenzato con treni regionali veloci tra Bari e Foggia e tra Bari e Lecce e treni regionali nell’area metropolitana di Bari.



Durante i weekend è possibile sperimentare il Salento Line, il servizio tra Bari e Lecce a vocazione turistica che serve tutte le località della linea.



Tutti i giorni è attivo l’Apulia Express, un collegamento tra Lecce e Bari del Regionale di Trenitalia superveloce, richiesto dalle Associazioni di pendolari e dalla Regione Puglia, che in un’ora e 25 minuti consente di viaggiare tra le due città, con fermate intermedie a Brindisi e Monopoli, con la garanzia del posto a sedere. Il servizio è disponibile a una tariffa speciale fissata dalla Regione Puglia sia per il biglietto singolo che per l’abbonamento mensile, parte la mattina da Lecce alle 7.20 e arriva a Bari alle 8.45 e riparte il pomeriggio da Bari alle 17.45 con arrivo a Lecce alle 19.45.



Per incentivare l’utilizzo del treno anche per chi arriva in regione con l’aereo, Regionale ha attivato dei collegamenti da e per i due aeroporti pugliesi. È attivo con Ferrotramviaria un accordo che consente a Trenitalia di vendere soluzioni combinate tra tutte le località servite da Regionale e la stazione dell’aeroporto di Bari Palese “Karol Wojtyla”.



Il Brindisi Air&Portlink, la navetta operata in accordo con STP Brindisi collega la stazione di Brindisi allo scalo “Aeroporto del Salento” in 15 minuti. La stessa navetta collega anche il porto di Brindisi alla stazione, con un servizio circolare che costituisce un unicum in Italia.



Per collegare anche le località di grande interesse turistico non raggiungibili direttamente con il treno, Trenitalia, in collaborazione con le imprese territoriali di trasporto pubblico locale, completa la propria offerta assicurando soluzioni di viaggio combinate con dei bus che assicurano dei collegamenti coordinati con gli orari dei treni di Trenitalia dalle principali stazioni della Puglia.



Nelle località di Molfetta e Modugno è attiva l’intermodalità con alcune linee urbane di collegamento tra la stazione e il centro città.



Per dare la possibilità ai viaggiatori di acquistare, con un’unica soluzione attraverso i canali di acquisto di Trenitalia, viaggi combinati tra più vettori ferroviari, Regionale ha stipulato un accordo commerciale, valido tutto l’anno, con Ferrotramviaria, Ferrovie del Gargano e Ferrovie Appulo Lucane. Con Ferrovie del Sud Est, l’altra società del Gruppo FS, è attivo il multicompany, che permette di acquistare indistintamente titoli di viaggio di Trenitalia e Ferrovie del Sud Est. Sulla linea Adriatica, nei giorni feriali da Foggia a Lecce è attivo il modello cadenzato con treni regionali veloci tra Bari e Foggia e tra Bari e Lecce e treni regionali nell’area metropolitana di Bari.Durante i weekend è possibile sperimentare il Salento Line, il servizio tra Bari e Lecce a vocazione turistica che serve tutte le località della linea.Tutti i giorni è attivo l’Apulia Express, un collegamento tra Lecce e Bari del Regionale di Trenitalia superveloce, richiesto dalle Associazioni di pendolari e dalla Regione Puglia, che in un’ora e 25 minuti consente di viaggiare tra le due città, con fermate intermedie a Brindisi e Monopoli, con la garanzia del posto a sedere. Il servizio è disponibile a una tariffa speciale fissata dalla Regione Puglia sia per il biglietto singolo che per l’abbonamento mensile, parte la mattina da Lecce alle 7.20 e arriva a Bari alle 8.45 e riparte il pomeriggio da Bari alle 17.45 con arrivo a Lecce alle 19.45.Per incentivare l’utilizzo del treno anche per chi arriva in regione con l’aereo, Regionale ha attivato dei collegamenti da e per i due aeroporti pugliesi. È attivo con Ferrotramviaria un accordo che consente a Trenitalia di vendere soluzioni combinate tra tutte le località servite da Regionale e la stazione dell’aeroporto di Bari Palese “Karol Wojtyla”.Il Brindisi Air&Portlink, la navetta operata in accordo con STP Brindisi collega la stazione di Brindisi allo scalo “Aeroporto del Salento” in 15 minuti. La stessa navetta collega anche il porto di Brindisi alla stazione, con un servizio circolare che costituisce un unicum in Italia.Per collegare anche le località di grande interesse turistico non raggiungibili direttamente con il treno, Trenitalia, in collaborazione con le imprese territoriali di trasporto pubblico locale, completa la propria offerta assicurando soluzioni di viaggio combinate con dei bus che assicurano dei collegamenti coordinati con gli orari dei treni di Trenitalia dalle principali stazioni della Puglia.Nelle località di Molfetta e Modugno è attiva l’intermodalità con alcune linee urbane di collegamento tra la stazione e il centro città.Per dare la possibilità ai viaggiatori di acquistare, con un’unica soluzione attraverso i canali di acquisto di Trenitalia, viaggi combinati tra più vettori ferroviari, Regionale ha stipulato un accordo commerciale, valido tutto l’anno, con Ferrotramviaria, Ferrovie del Gargano e Ferrovie Appulo Lucane. Con Ferrovie del Sud Est, l’altra società del Gruppo FS, è attivo il multicompany, che permette di acquistare indistintamente titoli di viaggio di Trenitalia e Ferrovie del Sud Est.

BARI – Arriva in Puglia il 46° treno elettrico di nuova generazione che completa il rinnovo della flotta del Regionale.I nuovi treni rientrano nel piano di investimenti previsti dal Contratto di Servizio tra la Regione Puglia e Trenitalia (Gruppo FS), sottoscritto nel 2018 e valido fino al 2032, dal valore complessivo di circa 570 milioni di euro, per acquisto nuovi treni e nuove tecnologie, di cui 212,5 milioni di euro cofinanziati con fondi FESR, FSC e PNRR.Riciclabili fino al 96% con una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai treni precedenti, i nuovi treni elettrici monopiano vantano elevati standard di affidabilità e sicurezza. Tecnologicamente avanzati ed ecologici, sono dotati di oltre 500 posti complessivi, insieme a 8 posti per le bici, un bagno attrezzato e prese di alimentazione per pc, tablet e cellulari. Un’illuminazione led ottimizzata grazie ai grandi finestrini consente un maggiore ingresso di luce naturale. Livello di rumore e vibrazioni sono ridotti al minimo per garantire un viaggio sempre più confortevole. I nuovi treni possono circolare anche in doppia composizione nelle relazioni e nelle fasce orarie a maggiore densità di afflusso.Entro il prossimo anno, la flotta si arricchirà di altri quattro elettrotreni da oltre 1000 posti, frutto di un ulteriore finanziamento della Regione Puglia volto a favorire un’offerta in grado di intercettare i crescenti flussi di passeggeri che stanno caratterizzando il territorio regionale sulle tratte a più alta frequentazione, portando l’età media dei convogli a tre anni, tra le più giovani d’Europa.L'arrivo di questi nuovi treni riflette i valori di sostenibilità, accessibilità e intermodalità del Regionale. L'impegno verso un futuro più green si concretizza attraverso tecnologie che riducono consumi energetici e impatto ambientale, rendendo il treno l'opzione di una mobilità sempre più sostenibile. Allo stesso tempo, l'attenzione all' accessibilità è in grado di garantire a tutti un'esperienza di viaggio confortevole e conveniente. L'integrazione con altre modalità di trasporto e l'uso della digitalizzazione sono elementi chiave per garantire un viaggio connesso e agevole, in linea con i bisogni di una generazione in movimento.In Regione circolano:dal lunedì al venerdì, 235 treni al giorno, con circa 130mila posti totali offerti e 2.000 posti bici