A Bari il laboratorio teatrale 'Tenersi forte, lasciarsi andare dolcemente' per esplorare emozioni e affettività tra adolescenti

BARI – Prenderà il via giovedì 14 novembre alle 15.00 presso l’Istituto di Istruzione Superiore "Giulio Cesare" (Viale Luigi Einaudi, 66) il laboratorio teatrale "Tenersi forte, lasciarsi andare dolcemente," una nuova iniziativa rivolta agli studenti delle scuole superiori. Il progetto, fortemente voluto dal Comune di Bari e organizzato da Puglia Culture, è parte della Stagione di Prosa 2024/25 del Teatro Comunale Piccinni e mira a far riflettere i giovani sulle proprie emozioni e sull’importanza dell’affettività attraverso il teatro e la danza.

Condotto dall’attore e pedagogo Francesco d’Amore e dal coreografo Ezio Schiavulli, il laboratorio accompagnerà circa 60 studenti degli istituti "Panetti Pitagora," "G. Bianchi Dottula," e "Giulio Cesare" fino ad aprile 2025. Durante questo percorso, i ragazzi esploreranno l'affettività e le relazioni interpersonali, confrontandosi con il proprio corpo e le proprie emozioni in uno spazio di espressione e condivisione. La presenza dei dirigenti scolastici Giovanna Piacente, Anna Maria Amoruso, e Laura Castellana al primo incontro testimonia l'importanza di questa iniziativa, unica nel suo genere.

Al primo appuntamento parteciperanno anche Paola Romano, assessora alla Cultura del Comune di Bari, Paolo Ponzio, presidente di Puglia Culture, e Giulia Delli Santi, dirigente responsabile delle Attività Teatrali di Puglia Culture. La stampa è invitata a presenziare per documentare l’avvio di questo importante progetto.

Un'esperienza formativa unica

Con una carriera dedicata al teatro e alla pedagogia, Francesco d’Amore e Ezio Schiavulli propongono un laboratorio che incoraggia i giovani a riscoprire la propria umanità e il proprio valore all'interno delle relazioni sociali, in un’epoca in cui la tecnologia può facilmente allontanarli dal contatto autentico. Attraverso la drammaturgia e il movimento, il progetto vuole portare gli studenti a comprendere la bellezza della propria unicità, delle emozioni e dell’essere presenti, per se stessi e per gli altri.

Secondo i conduttori del laboratorio, "Chiunque sia stato adolescente sa che la vicinanza all’altro è un territorio pieno di sfide e di disagio... A teatro impariamo l'unica regola per essere davvero in relazione con gli altri: ‘tenersi forte e lasciarsi andare dolcemente’."

Le biografie dei conduttori

Francesco d’Amore , attore, autore e pedagogo, ha fondato la compagnia Maniaci d’Amore ed è noto per il suo impegno nella pedagogia teatrale. Con oltre dieci anni di esperienza, ha collaborato con importanti teatri italiani, tra cui il Teatro Nazionale di Torino e il Teatro Pubblico Pugliese.

Ezio Schiavulli è coreografo e fondatore del Network Internazionale Danza Puglia, dove promuove la danza contemporanea attraverso la formazione e la sensibilizzazione. Ha firmato oltre 17 creazioni e ottenuto riconoscimenti come il Premio Danza&Danza 2022 per la sua creazione "HERES: NEL NOME DEL FIGLIO."

L'evento, gratuito e aperto a tutti gli studenti coinvolti, è un'opportunità preziosa per avvicinarsi al mondo delle emozioni e delle relazioni tramite il linguaggio del teatro e della danza.