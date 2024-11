Salerno, Carlomagno confermato segretario al V Congresso nazionale FLP

SALERNO - Si sono conclusi i lavori del V congresso nazionale della FLP (Federazione Lavoratori Pubblici) – informa la Segreteria Generale - tenutosi a Salerno dal 14 al 17 novembre con la conferma - per acclamazione - di Marco Carlomagno alla guida della FLP. - Si sono conclusi i lavori del V congresso nazionale della FLP (Federazione Lavoratori Pubblici) – informa la Segreteria Generale - tenutosi a Salerno dal 14 al 17 novembre con la conferma - per acclamazione - di Marco Carlomagno alla guida della FLP.





Eletto anche il nuovo Comitato Direttivo Nazionale e la nuova Segreteria Generale composta, oltre che dal Segretario generale Carlomagno, anche da Roberto Cefalo, Lauro Crispino, Antonio De Venere, Rosalia Marullo, Giovanni Moriggi, Giancarlo Pittelli e Roberto Sperandini.





Un congresso che è stato preceduto in questi mesi dai congressi di tutte le nostre strutture, che hanno eletto i circa 300 delegati provenienti da ogni parte del paese in rappresentanza degli iscritti FLP delle Amministrazioni del comparto delle Funzioni Centrali, della Presidenza del Consiglio, della Scuola, della Sanità, delle Funzioni locali e dell’Università e Ricerca.





Nel corso dei lavori sono state presentate due importanti ricerche sul lavoro pubblico elaborate dalla FLP (sui temi del reclutamento, attrattività, mobilità, retribuzioni, età media, gap gender e digitalizzazione), che hanno avuto ampio risalto sui media e sulla stampa nazionale per l’accuratezza dei dati forniti, che verranno pubblicate integralmente sul nostro sito internet e sulle pagine social.





Il Congresso ha ospitato una sessione di confronto in cui il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo e il Segretario generale Marco Carlomagno, moderati dal giornalista Rai Roberto Inciocchi, hanno affrontato i temi dell’azione di governo e sulle priorità della Funzione pubblica (assunzioni, formazione, carriere, digitalizzazione ed efficientamento) e discusso sull’importanza del rinnovo contrattuale delle Funzioni Centrali.





Altresì si sono tenute delle specifiche tavole rotonde tematiche, che hanno visto la partecipazione di altri esponenti del governo quali il Viceministro agli Esteri e alla Cooperazione internazionale Edmondo Cirielli, il Vice Ministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, il Sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon e il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Del Mastro Dalle Vedove.





Ricca anche la presenza di esponenti parlamentari che hanno voluto partecipare ai lavori del nostro Congresso nella parte dedicata agli approfondimenti sui temi dell’innovazione e della modernizzazione delle pubbliche amministrazioni: il Presidente della Comm. lavoro pubblico e privato della Camera Walter Rizzetto, il Presidente della Comm. Affari Costituzionali della Camera Nazario Pagano, la Vice Presidente del Parlamento europeo Pina Picierno, il Capodelegazione FdI al Parlamento europeo Carlo Fidanza, la Componente 1^ Comm. Affari Costituzionali - Senato della Repubblica Valeria Valente, la Componente I Comm. Affari Costituzionali - Camera dei deputati Carmela Auriemma, il Componente VI Comm. Finanze - Camera dei deputati Francesco Borrelli, il Componente XIV Comm. Politiche dell’Unione europea - Camera dei deputati Piero De Luca e il Componente VI Comm. Finanze - Camera dei deputati Toni Ricciardi.





Particolarmente apprezzati sulle tavole rotonde per il loro contributo, anche gli interventi del Presidente Aran Antonio Naddeo, del Presidente del Formez Giovanni Anastasi, del Direttore generale dell’Inail Marcello Fiori, del Direttore Organizzazione e Trasformazione Digitale – ADM Stefano Saracchi, del Professore di diritto del lavoro - Università degli Studi di Salerno Vincenzo Luciani.





Infine, sull’ultima tavola rotonda incentrata su "quale sindacato per il lavoro che cambia", abbiamo ospitato e dibattuto con il Segretario confederale CISL Ignazio Ganga, con il Segretario generale CGS Rino di Meglio, con il Segretario generale COSMED Giorgio Cavallero, con la Presidente CIU Unionquadri Gabriella Ancora.





Nel corso del dibattito congressuale vero e proprio, in particolare sono state approfondite le tematiche relative al recente rinnovo contrattuale CCNL Funzioni Centrali 2022-2024, e rimarcato l’impegno della FLP che ha permesso di modificare in senso migliorativo numerosi aspetti dell’attuale contratto, ancora vigente. Impegno che proseguirà nei prossimi giorni a tutela del lavoro pubblico.





Infatti, al Ministro Zangrillo abbiamo chiesto di tradurre in uno specifico Protocollo d’intesa gli impegni e le azioni da assumere sulle grandi questioni ancora aperte e che necessitano di interventi normativi, come: il superamento dei tetti al Fondi risorse decentrate e alle risorse destinate alla produttività, la rivalutazione del valore del buono pasto, la defiscalizzazione del salario di produttività, l’implementazione degli istituti legati agli sviluppi di carriera, con la piena esigibilità dell’Area delle elevate professionalità, anche tramite l’individuazione degli organici all’interno di ogni Amministrazione e procedure dall’interno per l’accesso alla dirigenza, l’estensione anche agli screening sanitari, disposti dalle autorità sanitarie, del trattamento di malattia, in luogo delle 18 ore di permesso annue, il rafforzamento del welfare aziendale nel settore pubblico.





Un Congresso, quello celebrato a Salerno nell’anniversario dei 25 anni dalla nascita della FLP, che ha consacrato la crescita numerica, organizzativa e politica del nostro sindacato e delle Confederazioni a cui aderiamo o siamo costituenti (CSE, CGS e CIDA FC), soggetto rappresentativo nei diversi comparti del lavoro pubblico, riconosciuto sempre più dalle lavoratrici e dai lavoratori, interlocutore rispettato e ascoltato dalle controparti, dagli stakeholders, dai ricercatori, dal mondo accademico e da tutti coloro che sono interessati al buon funzionamento delle nostre amministrazioni.





Dal Congresso esce un gruppo dirigente che a conferma del buon lavoro fatto, ha confermato Marco Carlomagno alla guida dell’organizzazione, e ha effettuato innesti e nuovi ingressi negli organismi dirigenti per essere sempre più rappresentativi e vicini a tutto il personale.





Per essere sempre più competitivi e pronti alle prossime sfide, a partire dalle imminenti elezioni per il rinnovo delle RSU.