Brindisi, 'Salento che Danza Contest - Seconda Edizione': domenica 24 novembre l'evento al Teatro Impero

BRINDISI - Novità nella città di Brindisi: si terrà la Seconda Edizione del Salento che Danza Contest, un concorso di danza che rappresenta un'importante opportunità per ballerini e coreografi di esprimere il proprio talento in una varietà di stili. Il contest, presentato da Monica Lubinu, si terrà il 24 novembre 2024 presso il prestigioso Teatro Impero di Brindisi, una location che offrirà un'atmosfera ideale per l'esibizione dei partecipanti.





Il Salento che Danza Contest si distingue per la sua ampia proposta artistica, che include categorie di danza classica, neo-classica, modern, contemporanea, hip hop, video dance e latino. È un'occasione unica per artisti di ogni età e livello di partecipare a un evento di rilevanza nazionale e di misurarsi con il pubblico e la giuria in un contesto altamente professionale.





Il direttore artistico della manifestazione, Valerio Moro, insieme alla direttrice tecnica Paola Bottiglieri e al direttore di gara Gaetano Caputi, garantiranno una gestione impeccabile dell'evento e una forte componente professionale.





La giuria, composta da prestigiosi esperti del settore, sarà formata da Raffaele Paganini, Riky Bonavita, Nancy Berti, Little Phil, Fabrizio Prolli e Antonio Ferravante. professionisti che offriranno feedback qualificati e valutazioni di alto livello.





L'evento non solo celebra la danza in tutte le sue forme, ma contribuisce anche a valorizzare il territorio, portando sotto i riflettori artisti e talenti provenienti da tutta Italia.





Il Salento che Danza Contest è un appuntamento imperdibile che arricchirà il panorama culturale della città di Brindisi e offrirà un'importante vetrina per i giovani artisti e le scuole di danza. Il 24 novembre 2024 al Teatro Impero di Brindisi si terrà una giornata all'insegna della passione, della creatività e della danza.