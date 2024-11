Gianluigi Lembo e la sua band venerdì 22 novembre a Bari per la serata 'Anema e core'

Dinner show nell’esclusivo club barese trasformato nella storica taverna di Capri





BARI - Tutti pronti a ballare e cantare con l’Anema e Core Band capitanata da Gianluigi Lembo che torna in Puglia per il primo dei due appuntamenti invernali con il Country Devur Club di Bari (Str. Santa Caterina, 18 /G), venerdì 22 novembre dalle 21 (prossimo appuntamento sabato 14 dicembre), annoverato tra i luoghi prediletti dei musicisti in arrivo dal luogo icona della movida caprese.





Tovaglioli e tamburelli si preparano ad essere agitati per aria al ritmo delle hit più conosciute della tradizione partenopea, dei successi della musica leggera italiana e internazionali, proprio come accade nella storica Taverna che proprio quest’anno festeggia i suoi 30 anni di storia, ormai tappa fissa di celebrità in arrivo da ogni parte del mondo per ballare e divertirsi sulla scia del carisma di Guido Lembo, chansonnier e artefice del leggendario format caprese, lasciando in eredità al figlio Gianluigi la stessa voglia di intrattenere il pubblico.





Il Country Devur Club di Bari, in collaborazione con Inside Emotions Event e con il supporto di Stefano Brescia Hair & Beauty salon e Celeste Caldarulo Beauty Wellness, proporrà la consueta e ormai attesissima formula della cena spettacolo, un affascinante viaggio nella tradizione culinaria pugliese rivista secondo i dettami della raffinatezza e contemporaneità che caratterizzano anche lo stile della location che ospita l’esclusivo evento, una totale immersione in un ambiente che sprigiona estremo charme in ogni minimo dettaglio, per offrire indimenticabili serate.





Per informazioni e prenotazioni 3337817105

Country Devur Club Str. Santa Caterina, 18 /G Bari