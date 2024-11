San Cesario di Lecce, alla Distilleria De Giorgi in scena 'Il Bradipo e la Carpa' dedicato ai calciatori Istvan Tóth e Géza Kertész

Il Bradipo e la Carpa (Ph Chiara Stincone)

Nello storico edificio diventato contenitore culturale Astràgali Teatro ospita la Compagnia Carnevale di Milano ricordando la storia dei due sportivi che rivoluzionarono il calcio italiano. Venerdì 29 novembre 2024, ore 20.30 Distilleria De Giorgi, Via Vittorio Emanuele III, 86, San Cesario di Lecce





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Nuovo appuntamento con la rassegna Teatri a Sud, ideata da Astràgali Teatro, che venerdì 29 novembre, alle 20.30, presso la Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, propone lo spettacolo "Il Bradipo e la Carpa", prodotto e messo in scena dalla Compagnia Carnevale di Milano. Sul palco gli attori Antonio Carnevale, che cura anche la regia, e Riccardo Stincone.





"Il Bradipo e la Carpa" nasce come adattamento per la scena del libro di Roberto Quartarone intitolato "Due Eroi in Panchina". Al centro della storia, l’amicizia tra i due allenatori ungheresi ebrei Istvan Tóth e Géza Kertész, che si sviluppa sullo sfondo dei campi di calcio italiani degli anni ’30, rivoluzionato dai due sportivi con le loro idee, e la città di Budapest, coinvolta nelle vicende della Seconda Guerra Mondiale. I due amici narrano, spesso usando ironia e sarcasmo, gli avvenimenti più felici della loro vita, in un susseguirsi di episodi che mettono insieme il calcio, l’amore, la bellezza delle città italiane che li hanno accolti, Catania e Trieste in particolare, fino ai fatti tragici del secondo conflitto mondiale contro i quali devono lottare. Un lavoro teatrale capace di riprodurre le atmosfere di uno spaccato storico segnato dalla drammaticità, all’interno del quale i protagonisti cercano di preservare la propria libertà e dedizione per lo sport.





Diversi i riconoscimenti che lo spettacolo è riuscito a guadagnarsi negli anni, tra cui quello di Miglior spettacolo Premio Primiceri e Migliore interpretazione Concorto 2018, oltre a risultare Finalista Teatro...voce della società giovanile Endas Emilia Romagna 2019 e Finalista Minimo Teatro Festival 2018.





La rassegna Teatri a Sud è ideata da Astragali Teatro, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, e con la collaborazione del Comune di San Cesario di Lecce.





Ingresso libero. Consigliata la prenotazione.





Per info e prenotazioni:





Tel. 3892105991