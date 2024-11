San Cesario di Lecce, 'Maasai: il popolo dei Pastori Guerrieri': una mostra e un libro dedicati alla tribù africana

Lo studioso Sandro Panzera presenta il volume che raccoglie il reportage realizzato in Africa, in esposizione gli scatti dello stesso Panzera, Elisabetta Faraone, Sandro Frisenda. Mercoledì 27 novembre, ore 18 Museo Civico – Cappella Palatina, Piazza Garibaldi, San Cesario di Lecce





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Continua mercoledì 27 novembre, alle ore 18, presso il Museo Civico di San Cesario di Lecce, la rassegna "Il Museo parla con la città. Percorsi di apertura del Museo Civico d'arte contemporanea di San Cesario" promossa da Astragàli Teatro.





In programma "Maasai: il popolo dei Pastori Guerrieri", un incontro a cura di Tempo di Scatto che prevede la presentazione del volume fotografico "Africa selvaggia: appunti di viaggio. I Maasai, i pastori guerrieri", di Sandro Dino Panzera, ornitologo, già direttore delle Oasi WWF "Le Cesine" di Lecce – Vernole, edito da Pensa Editore, nell’omonima collana, a cura della Biblioteca Scientifico- Naturalistica del Museo di Storia Naturale del Salento di Calimera "Enrico Panzera", con il patrocinio del Comune di San Cesario di Lecce e del Comune di Calimera, delle associazioni Tempo di Scatto e Tempo Presente.





È l’autore stesso, dialogando con Anna Luperto, docente, e Massimiliano Manno, dell’Associazione Tempo di Scatto, a raccontare i contenuti del suo libro, in cui sono raccolte oltre 150 foto, le più significative del suo viaggio in Africa, scattate sul posto, in particolare tra le popolazioni Masai, che ancora oggi custodiscono i tratti di una comunità antica, molti dei quali rimasti intatti nel tempo. Immagini che rappresentano vere testimonianze di un popolo che ha saputo mantenere la sua unicità nel suo essere, svelando aspetti inediti e curiosi, come il suo approccio alla religione, i riti legati al matrimonio, le prove di forza da affrontare per essere fedeli alle regole tribali. Nella stessa occasione, presso la Cappella Palatina, viene inaugurata la mostra fotografica con i lavori degli studiosi Elisabetta Faraone, Sandro Frisenda e Sandro Dino Panzera, i quali espongono circa 30 tra gli scatti più interessanti delle loro escursioni in territorio africano. La mostra si può visitare fino al 30 novembre, dalle 17 alle 20.





"Il Museo parla con la città. Percorsi di apertura del Museo Civico d'arte contemporanea di San Cesario" rientra nel progetto "Da qui si vede tutta la città", finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e del Fondo Nazionale Politiche Giovanili e vincitrice del bando regionale "Luoghi comuni", Programma delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI. "Da qui si vede tutta la città" è un progetto di Astràgali Teatro in partenariato con AVR Lab, Laboratorio di Realtà Aumentata dell’Università del Salento; TempoPresente Aps, Centro Studi Phoné, l’Associazione fotografica Tempo di Scatto, l’Associazione culturale Petrolio in collaborazione con il Comune di San Cesario di Lecce. Ingresso libero.





Per Info:

Tel. 3892105991