San Marco in Lamis, assalto al bancomat con il sistema della 'marmotta'

SAN MARCO IN LAMIS - Un nuovo episodio di criminalità ha colpito la Puglia: intorno alle ore 5 del mattino, una banda composta da almeno tre persone ha assaltato lo sportello bancomat della filiale della Banca Popolare di Milano a San Marco in Lamis, in provincia di Foggia. L'attacco è stato condotto utilizzando il sistema della “marmotta”, un metodo che prevede l'inserimento di esplosivo nella fessura erogatrice dello sportello automatico per forzarne l’apertura.

Secondo caso in poche ore

Questo è il secondo colpo simile in regione in meno di 24 ore, dopo un episodio analogo avvenuto a Modugno.

Danni e indagini in corso

L'esplosione ha causato ingenti danni alla struttura della filiale, ma non è ancora chiaro se il colpo sia andato a buon fine e quale possa essere l'entità del bottino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini. Gli investigatori stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza della banca e delle attività commerciali vicine, nella speranza di identificare i responsabili.