Ferrovie del Sud Est: sciopero nazionale di 4 ore il 29 novembre 2024

BARI - Le segreterie regionali FILT CGIL e UILT hanno proclamato un sciopero nazionale per venerdì 29 novembre 2024, che coinvolgerà il personale delle Ferrovie del Sud Est. L'agitazione, inizialmente prevista per l'intera giornata, è stata ridotta a 4 ore, dalle ore 9:00 alle 13:00, in ottemperanza all'ordinanza ministeriale n° 200 T.

Servizi garantiti e possibili disagi

Durante lo sciopero, i treni e gli autobus potrebbero subire cancellazioni o variazioni. Tuttavia, saranno assicurati i servizi essenziali nelle fasce orarie di garanzia, previste dalle 5:00 alle 7:59 e dalle 12:30 alle 15:29, come stabilito dalla Legge n. 146 del 17 giugno 1990 e successive modifiche.

Adesioni precedenti

In occasione dello sciopero nazionale dell'8 novembre 2024, indetto dalle stesse sigle sindacali, si è registrata un’adesione pari al 43% del personale coinvolto.