San Pancrazio Salentino, capitale pugliese per un giorno del turismo e della formazione giovanile

SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) - In Puglia si sta lavorando per definire una strategia di sviluppo turistico orientata al futuro, con l'obiettivo di identificare la regione come una destinazione privilegiata. La crescita esponenziale di questo settore coinvolge tutte le forze economiche, culturali e formative del territorio.





Venerdì 22 novembre, negli spazi del Centro Polifunzionale "Pancrazio Gennaro" di San Pancrazio Salentino sede del circuito Gruppo FORTIS e Nodo Galattica, si è svolto l’Hospitality Training Day, un evento che ha trasformato il piccolo centro salentino in un punto di riferimento per il dibattito sul futuro del turismo in Puglia. L’evento ha raccolto nella stessa location istituzioni, aziende, associazioni di categoria e giovani, per discutere temi centrali come la formazione, l’innovazione tecnologica e le strategie per rendere la Puglia una destinazione turistica di eccellenza.





La giornata ha visto una grande partecipazione, suscitando l’interesse di numerosi visitatori e dando vita a confronti stimolanti, arricchiti anche da dirette online. L’iniziativa si è articolata in diversi momenti, tra cui gli Engagement Games svolti nella biblioteca di comunità, la diretta radio su RadioSalento.net e un confronto pubblico nel teatro. Ogni evento ha offerto ai partecipanti l’opportunità di condividere idee e discutere le tendenze del settore turistico, creando un clima di dialogo e arricchimento reciproco.





Al centro del dibattito, temi chiave come l’intelligenza artificiale, la sostenibilità, l’ospitalità inclusiva, la qualità turistica, il ruolo strategico della ristorazione e la motivazione del personale. L’obiettivo principale è stato fornire agli operatori del settore – dai proprietari di strutture ricettive ai ristoratori, passando per le agenzie di comunicazione – strumenti concreti per affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione.





Tra gli ospiti di spicco, l’Assessore regionale al Turismo Gianfranco Lopane e l’Assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci, che hanno evidenziato l’importanza di puntare su formazione e tecnologia per consolidare la reputazione della Puglia come destinazione di qualità. Arricchente anche l’intervento inviato dalla Presidente del Consiglio Regionale, Loredana Capone, che ha richiamato l’importanza della formazione professionale in questo settore.





Il tema dell’intelligenza artificiale ha suscitato particolare interesse. "L’IA è come un’onda alta che dobbiamo governare" ha dichiarato Delli Noci, sottolineando l’importanza di formare i giovani con competenze adeguate per sfruttare appieno le opportunità offerte da queste tecnologie. Ha inoltre annunciato collaborazioni con grandi realtà come Microsoft e Google per creare “palestre formative" dedicate ai giovani pugliesi.





Gianfranco Lopane ha aggiunto che la Puglia sta lavorando a una nuova strategia turistica, Puglia Destination Go, con l’obiettivo di qualificare ulteriormente l’offerta turistica e aumentare la quota di presenze internazionali, oggi già al 50% durante l’estate. La sostenibilità e la digitalizzazione saranno i pilastri su cui costruire il futuro del turismo regionale, con un’attenzione particolare alla reputazione online delle destinazioni e degli attrattori turistici.





Un altro tema cardine è stato il coinvolgimento dei giovani, identificati come protagonisti dello sviluppo turistico della regione. Alessandro Leoci, Consigliere regionale per le politiche giovanili, ha evidenziato l’importanza di creare percorsi di accompagnamento che formino figure professionali in grado di rispondere alle sfide del settore.





Anche la sostenibilità è stata al centro delle discussioni moderate da Francesco Joseph Pagnelli, Direttore Generale del Gruppo FORTIS. "La trasformazione delle aziende in società benefit e l’autoconsumo energetico sono passaggi fondamentali per aumentare la competitività delle imprese pugliesi" ha affermato Delli Noci, sottolineando la necessità di affrontare con coraggio le sfide energetiche e ambientali.





L’Hospitality Training Day ha dimostrato come il turismo pugliese possa evolversi puntando su qualità, formazione e innovazione. Gli operatori del settore sono chiamati a lavorare in sinergia per valorizzare le peculiarità del territorio, dall’entroterra alla costa, e costruire una destinazione che non si basi solo sul prezzo ma sulla reputazione e sull’esperienza unica offerta ai visitatori. Prezioso il contributo apportato dai referenti partner dell’iniziativa come l’Unione Regionale Cuochi, Associazioni Cuochi di Brindisi, Associazione Cuochi, Trulli e Grotte, Associazione Italiana Sommelier, Federalberghi Lecce, Associazione Food and Beverage Manager, Segafredo, Joebar Academy.





San Pancrazio Salentino, per un giorno, è stato al centro di questo cambiamento, tracciando la strada per una Puglia sempre più protagonista nel panorama turistico internazionale.