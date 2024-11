Brindisi, riorganizzazione della segreteria cittadina della Lega

BRINDISI - Il Segretario Provinciale della Lega, Vittorio Zizza, comunica che, in considerazione dell’impegno in giunta del Segretario Cittadino uscente, Ercole Saponaro, si è deciso di procedere a una riorganizzazione del movimento politico, accogliendo nuove adesioni e ridefinendo ruoli e responsabilità. - Il Segretario Provinciale della Lega, Vittorio Zizza, comunica che, in considerazione dell’impegno in giunta del Segretario Cittadino uscente, Ercole Saponaro, si è deciso di procedere a una riorganizzazione del movimento politico, accogliendo nuove adesioni e ridefinendo ruoli e responsabilità.





In questo contesto, si annuncia la nomina del nuovo Commissario Cittadino nella persona di Alessandro De Vincentis, al quale sarà affidato il compito di guidare la segreteria cittadina. Inoltre, verranno assegnate nuove deleghe e responsabilità ai membri che hanno recentemente aderito al movimento.





"Un ringraziamento speciale va a Ercole Saponaro, per il prezioso lavoro svolto come Segretario Cittadino. Questa riorganizzazione avviene in piena condivisione con lo stesso Saponaro, con il Segretario Regionale Sen. Roberto Marti, con il Capogruppo in Consiglio Comunale Lidia Penta e con il Consigliere Comunale Alessandro Miceli. Siamo certi che questa rinnovata struttura contribuirà a rafforzare il nostro impegno sul territorio e a garantire un lavoro sempre più efficace al servizio dei cittadini" ha dichiarato il segretario provinciale della Lega, Vittorio Zizza.





Questa la nuova segreteria politica di Brindisi della Lega:





Alessandro De Vincentis – Commissario cittadino

Pietro Siliberto – Vice Commissario cittadino

Gianni Signore – Responsabile della comunicazione

Achille Azzariti – Responsabile organizzativo

Ercole Saponaro – Assessore comunale

Lidia Penta – Consigliere comunale Alessandro Miceli – Consigliere comunale

Massimo Mevoli – Componente direttivo

Loredana Mevoli – Componente direttivo

Giuseppe Paglionico – Componente direttivo

Sarah Luiz – Componente direttivi Francesco Traversa – Componente direttivo

Gina Lazzoi – Componente direttivo

Marina Miggiano – Componente direttivo