San Pietro Vernotico, nelle Officine del Sapere 3.0 spazio gratuito per smartworking e coworking dedicato ai residenti

SAN PIETRO VERNOTICO (BR) - A San Pietro Vernotico, grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Fondazione Parco Culturale, le Officine del Sapere 3.0 offrono ai residenti uno spazio gratuito per lo smartworking e il coworking. - A San Pietro Vernotico, grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Fondazione Parco Culturale, le Officine del Sapere 3.0 offrono ai residenti uno spazio gratuito per lo smartworking e il coworking.





Le Officine del Sapere 3.0 sono un nuovo polo di cultura e formazione situato nell’ex asilo Collodi, struttura riqualificata dall’amministrazione comunale e affidata in gestione all’ente del Terzo Settore "Associazione Dante Alighieri" che l’ha inclusa nel circuito delle sedi del Gruppo FORTIS.





Lo spazio è pensato per chi cerca un ambiente professionale, ideale per studiare o lavorare in solitaria o in gruppo. Prenotando un desk, gli utenti possono usufruire di postazioni di lavoro dotate di connessione Wi-Fi ad alta velocità e altri strumenti utili.





Le Officine del Sapere non offrono solo servizi di orientamento e formazione, ma anche un vero e proprio ambiente di lavoro, ideale per creare sinergie in un contesto accogliente e funzionale. Gli spazi recentemente rinnovati sono dotati di scrivanie, sedie ergonomiche, aria condizionata, e locali ampi e luminosi.





Le aule sono accessibili dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Per prenotare una postazione rivolgersi alla segreteria della sede e compilare la specifica richiesta.