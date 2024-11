Sanità, Piemontese: al via nuove soluzioni per la cura delle malattie croniche attraverso la telemedicina

BARI - La Regione Puglia avvia un nuovo percorso per migliorare l’assistenza ai pazienti affetti da malattie croniche che rappresentano una delle principali sfide per la salute pubblica: circa il 13 per cento dei cittadini pugliesi, infatti, convive con una patologia cronica, mentre il 2,5% ne presenta più di una. Con l’obiettivo di rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze assistenziali, la Regione Puglia implementerà un progetto orientato a rafforzare i modelli di cura e a introdurre innovazioni tecnologiche a supporto del paziente.Grazie alla collaborazione nel progetto Hermes, sviluppato nei Policlinici di Bari e di Foggia, la Regione Puglia ha già esplorato le potenzialità della telemedicina, realizzando oltre 630 televisite tra il 2022 e il 2023, in neurologia, reumatologia e medicina interna. Ora, con un ulteriore protocollo siglato oggi tra il Dipartimento Salute della Regione Puglia e Novartis Italia, si punta a ottimizzare i percorsi organizzativi per garantire ai cittadini cronici pugliesi accesso alle cure in maniera più equa e tempestiva, riducendo i tempi di attesa e migliorando la gestione a livello territoriale.“Garantire una risposta concreta ai bisogni dei pazienti cronici è una delle priorità della nostra amministrazione”, ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e neo-assessore alla Salute, Raffaele Piemontese, sottolineando che “con l’impegno di risorse tecnologiche e competenze condivise, intendiamo rendere più accessibile e vicina l’assistenza sanitaria ai cittadini”.“Il nostro obiettivo – ha aggiunto Piemontese – è che, grazie a modelli assistenziali moderni come la telemedicina, il paziente pugliese possa contare su un sistema di cure efficace, rapido e monitorabile in ogni fase del percorso”.L’iniziativa coinvolgerà i professionisti della salute operanti sul territorio, tra cui medici di base, farmacisti, psicologi e altri specialisti, per una gestione integrata che possa ridurre gli spostamenti dei pazienti cronici e semplificare l’accesso a visite e trattamenti.Il progetto è concepito in piena sinergia con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del recente Piano Nazionale della Cronicità. Il Gruppo di Lavoro avrà il compito di monitorare costantemente l’impatto delle nuove metodologie, con l’intento di fornire dati chiari e concreti che dimostrino l’efficacia delle soluzioni implementate, così da garantire ai cittadini pugliesi un’assistenza sanitaria di qualità e trasparente nell’impiego delle risorse.