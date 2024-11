Serie C, Girone C: il Monopoli pareggia 1-1 con il Picerno al “Veneziani”

Finisce 1-1 la sfida tra Monopoli e Picerno, valida per la tredicesima giornata di andata del girone C di Serie C, disputata allo stadio “Veneziani”. Il match ha visto entrambe le squadre impegnate in una partita combattuta, con diverse occasioni da gol.Nel primo tempo, i biancoverdi si sono fatti avanti al 29’ con Energe, che ha sfiorato il gol con un buon tentativo. Pochi minuti dopo, al 36’, Yabrè si è avvicinato alla rete con un tiro pericoloso, ma senza successo.Nella ripresa, al 15’, Angileri ha tentato la via del gol, ma il suo destro è terminato fuori. La svolta è arrivata al 18’ con un rigore per il Monopoli, assegnato dall’arbitro per un fallo di mano di Pagliai in area. Dal dischetto, Vazquez non ha sbagliato e ha portato in vantaggio i padroni di casa.La reazione del Picerno non si è fatta attendere. Al 23’, infatti, Energe ha segnato il gol del pareggio, ribattendo in rete la respinta del portiere Vitale, che era riuscito a parare un rigore di Volpicelli, assegnato per un fallo di Yabrè su Esposito.Il Monopoli ha avuto altre occasioni per riprendere il vantaggio: al 25’ Grandolfo ha mancato una buona opportunità da posizione favorevole, mentre al 39’ Petito non è riuscito a concretizzare una ghiotta occasione. Nei minuti finali, al 43’, Cardoni ha avuto un’opportunità di testa, ma non è riuscito a indirizzare il pallone in porta.Con questo pareggio, il Monopoli raggiunge il terzo posto in classifica, con 23 punti, al pari del Giugliano. Il Picerno, invece, si posiziona al nono posto con 18 punti, a pari merito con il Trapani.