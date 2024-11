Sanità pugliese: conferenza stampa sul nuovo PDTA di ARESS Puglia e best practices sul cancro al seno

BARI - Domani, lunedì 18 novembre 2024, si terrà a Bari un'importante conferenza stampa dedicata ai progressi e alle innovazioni nel trattamento del cancro al seno in Puglia. L'evento, organizzato da ARESS Puglia, si svolgerà a partire dalle ore 9 nell’Aula Corsi al 5° piano della sede della Regione Puglia, in via Giovanni Gentile 52.

L'incontro sarà l’occasione per presentare i risultati raggiunti dalle Breast Unit pugliesi negli ultimi anni, il nuovo Percorso Diagnostico-Terapeutico Assistenziale (PDTA) per il cancro al seno e le migliori pratiche adottate a livello regionale.

Una sanità regionale d'eccellenza

Le Breast Unit, istituite nel 2018 nell’ambito della Rete Oncologica regionale, rappresentano un pilastro fondamentale dell’assistenza sanitaria pugliese. Secondo il Piano Nazionale Esiti 2024, pubblicato da AGENAS (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), le 12 unità pugliesi hanno ottenuto risultati di altissimo livello, superando in alcuni casi i requisiti di qualità richiesti.

I successi finora raggiunti e le proposte di revisione del PDTA saranno al centro della conferenza stampa, che vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti del settore:

Raffaele Piemontese , assessore alla Sanità, Benessere Animale e Sport per Tutti della Regione Puglia;

, assessore alla Sanità, Benessere Animale e Sport per Tutti della Regione Puglia; Vito Montanaro , direttore del Dipartimento Salute e Benessere Animale della Regione Puglia;

, direttore del Dipartimento Salute e Benessere Animale della Regione Puglia; Giovanni Migliore , direttore generale di A.Re.S.S. Puglia;

, direttore generale di A.Re.S.S. Puglia; Saverio Cinieri , presidente della Fondazione Associazione Italiana di Oncologia Medica;

, presidente della Fondazione Associazione Italiana di Oncologia Medica; Alessandro Delle Donne, direttore generale dell’IRCCS “Istituto Tumori” di Bari.

Nuovo PDTA: verso il futuro dell’oncologia senologica

Durante l’evento saranno illustrati i dati di una survey condotta con la collaborazione degli operatori delle Breast Unit regionali e dei Centri satelliti. Si discuterà inoltre del nuovo PDTA, attualmente in fase di aggiornamento, il cui completamento è previsto entro i primi mesi del 2025.

Questo aggiornamento mira ad allineare i percorsi diagnostico-terapeutici pugliesi agli standard internazionali definiti da EUSOMA (European Society of Breast Cancer Specialists), integrando le più recenti innovazioni in campo terapeutico e diagnostico per migliorare gli esiti clinici e la qualità della vita delle pazienti.

Coinvolgimento della cittadinanza e delle associazioni di pazienti

Oltre al confronto tecnico, la conferenza vuole sensibilizzare il pubblico sull’importanza di una diagnosi precoce e di cure specialistiche appropriate. Le associazioni di pazienti, partner fondamentali della giornata, avranno un ruolo attivo nel diffondere informazioni cruciali per accrescere la consapevolezza sull’importanza di percorsi di cura integrati e di alta qualità.