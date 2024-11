Tragedia sulla statale 7: muore 41enne di Laterza in un incidente stradale

TARANTO - Un grave incidente stradale avvenuto nella serata di ieri sulla statale 7, nei pressi dello svincolo per Laterza (Taranto), è costato la vita a un uomo di 41 anni, residente proprio a Laterza.

La vittima viaggiava a bordo di una Fiat Punto che, per motivi ancora in corso di accertamento, si è scontrata con una Volkswagen Touareg che procedeva nella stessa direzione. L'impatto è stato violento e ha causato il grave ferimento del conducente della Punto.

I soccorsi e l’esito tragico

Immediatamente soccorso dagli operatori del 118, il 41enne è stato trasportato in condizioni critiche presso l’ospedale San Pio di Castellaneta. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici di salvarlo, l’uomo è deceduto nella notte a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente.

Il conducente della Volkswagen Touareg, invece, è rimasto illeso.

Indagini in corso sulla dinamica

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Castellaneta, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità. Al momento, le cause che hanno portato al tragico evento non sono ancora chiare.

L’incidente ha scosso la comunità di Laterza, lasciando nello sgomento familiari, amici e conoscenti della vittima. La viabilità lungo la statale 7 ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.