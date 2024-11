'Scatti di Scena. Quando l’arte fotografica incontra il palcoscenico': ultimi giorni per visitare la mostra di Cosimo Mirco Magliocca a Trani

TRANI - C’è tempo fino a domenica 10 novembre per visitare “Scatti di Scena. Quando l’arte fotografica incontra il palcoscenico”, la mostra ospitata al Palazzo delle Arti Beltrani di Trani, dedicata al lavoro del celebre fotografo di scena Cosimo Mirco Magliocca. Nei due giorni conclusivi, sabato 9 e domenica 10 novembre, sarà possibile partecipare a visite guidate con l’artista, che illustrerà personalmente le sue opere ai visitatori. Per accedere è necessaria la prenotazione, e il biglietto di 6 euro permette anche la visita alla Pinacoteca “Ivo Scaringi” all’interno del Palazzo.Magliocca, originario di Barletta e noto a livello internazionale, ha costruito una carriera che l’ha visto collaborare con prestigiose istituzioni come la Comédie Française e l’Opéra National de Paris. Le sue fotografie catturano non solo l’azione ma l’anima delle rappresentazioni teatrali, immortalando attimi di tensione e magia scenica che rivivono oltre il palcoscenico.“Il mio progetto mira a mettere in risalto il ruolo del fotografo di scena, che con sensibilità deve catturare l’atmosfera e le emozioni delle performance artistiche,” ha dichiarato Magliocca. La mostra presenta scatti vincitori di premi internazionali, come la fotografia “Rusalka” e altre opere di grande impatto visivo, che documentano i suoi lavori nei più importanti teatri del mondo. La sezione “Creazioni” include lavori innovativi realizzati a Parigi in collaborazione con il direttore della fotografia hollywoodiano Xavier Grobert.La curatrice Angela Vitrani ha creato un percorso immersivo che trasforma la mostra stessa in una rappresentazione teatrale: “Fin dalla progettazione, ho immaginato questo spazio come un teatro in cui tutti – artista, pubblico, curatore – diventano protagonisti,” ha spiegato. La mostra si configura quindi come un’esplorazione delle emozioni e della bellezza intrinseca delle arti sceniche.L’esposizione è visitabile al Palazzo delle Arti Beltrani, aperto dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo accesso alle 17:00), situato in via Beltrani 51 a Trani. I biglietti possono essere acquistati anche con carta del docente e carta di merito. Per prenotazioni e ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 0883/500044 o visitare il sito www.palazzodelleartibeltrani.it La mostra rappresenta un’occasione unica per gli appassionati di fotografia e teatro, e un tributo alla maestria di un artista che ha saputo immortalare, attraverso la sua arte, l’intensità e la poesia della scena teatrale.