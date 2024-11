Guida Michelin 2025: nuove stelle per l'Italia e la Puglia brilla con Dissapore

Chef Andrea Catalano

BARI - La Guida Michelin Italia 2025 ha svelato i suoi nuovi riconoscimenti con l’aggiunta di stelle che riflettono l’eccellenza e l’innovazione della cucina italiana. Tra i principali protagonisti di questa edizione, emerge il ristorante Casa Perbellini - 12 Apostoli di Verona, nuovo tre Stelle Michelin. Questo traguardo porta il numero di tristellati a 14 e Giancarlo Perbellini e il suo team nell’élite della ristorazione italiana, insieme ai nomi già consolidati come Massimo Bottura, Enrico Bartolini, Antonino Cannavacciuolo e altri principi della cucina.Ma veniamo alle singole stelle. Il numero di ristoranti stellati continua a crescere in tutta Italia, segno di una scena gastronomica che non smette di evolversi e innovare. Ricordiamo che ad oggi, nel mondo, sono più di 3.000 i ristoranti stellati. La Francia apre la classifica, seguita dal bel paese e dal Giappone. Questi dati sottolineano l'eccellenza culinaria di diverse aree geografiche e la grande varietà di esperienze gastronomiche premiate dalla Guida Michelin in tutto il mondo, con l'Europa e l'Asia orientale in particolare per numero e qualità di ristoranti stellati.La novità in Puglia è l’assegnazione della stella per Dissapore, il ristorante di Carovigno guidato da Andrea Catalano. Questo riconoscimento celebra l’impegno nel nostro territorio a essere riconosciuti quale destinazione gastronomica di rilievo, unendo l’autenticità delle sue materie prime con una creatività che soddisfa anche i palati più esigenti.Con l'edizione 2025 della Guida Michelin, in Italia sono state assegnate anche 11 nuove stelle verdi, portando in primo piano l’impegno crescente della ristorazione verso la sostenibilità. Introdotte nel 2020, le stelle verdi premiano i ristoranti e gli chef che adottano pratiche ecocompatibili e gesti concreti per la salvaguardia dell'ambiente, come l’utilizzo di ingredienti locali, la riduzione degli sprechi e l’adozione di tecniche a basso impatto ambientale. Questa distinzione si affianca alle stelle "classiche" e celebra non solo l’eccellenza gastronomica, ma anche l’attenzione etica degli chef verso il territorio e il pianeta.La crescit di Michelin è passata anche dalla premiazione degli alberghi, doppiando così gli appuntamenti annuali, tra strutture ricettive e ristoranti. L’appuntamento con le “Michelin Keys” è per la primavera del 2025, all'interno di un evento che celebrerà le eccellenze del settore alberghiero. (F.A.)