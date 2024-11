Serie C, girone C: Scontri decisivi per Monopoli, Foggia, Taranto e Altamura nella corsa a promozione e salvezza

- Nella quattordicesima giornata di andata del girone C di Serie C si prospettano sfide cruciali per il Monopoli, il Foggia, il Taranto e l’Altamura, tutte impegnate in partite decisive per le rispettive ambizioni in campionato.Dopo il pareggio 1-1 contro il Picerno al "Veneziani", il Monopoli è atteso da un impegno in trasferta al "Pinto" contro la Casertana, squadra reduce anch'essa da un pareggio 1-1, maturato contro il Sorrento al "Viviani". La partita, che si disputerà domani alle ore 15, sarà fondamentale per i biancoverdi: una vittoria consentirebbe loro di avvicinarsi al secondo posto in classifica e rimanere in corsa per le posizioni di vertice.Il Foggia, dal canto suo, è chiamato a risollevarsi dopo la sconfitta per 2-1 subita contro la Cavese al "Simonetta Lamberti" nella tredicesima giornata. Domenica 10 novembre alle ore 15, allo "Zaccheria", i rossoneri affronteranno la Juventus Next Gen, reduce da un pareggio senza reti contro il Latina. Per il Foggia, si tratterà del debutto in panchina del nuovo allenatore Luciano Zauri, scelto dal presidente Nicola Canonico in seguito alle dimissioni irrevocabili di Ezio Capuano. Prima dell’arrivo di Zauri, la guida tecnica temporanea era stata affidata al vice Cosimo Zangla e a Lorenzo Catalano, allenatore della squadra Primavera. Anche il direttore sportivo dei rossoneri è cambiato: Luca Leone ha preso il posto di Domenico Roma. I pugliesi, attualmente terzultimi in classifica, cercheranno di conquistare i tre punti per lasciare la zona retrocessione.Un’altra partita delicata sarà quella del Taranto, che lunedì 11 novembre alle ore 20:30 ospiterà allo "Iacovone" il Cerignola. Gli jonici, reduci da una preziosa vittoria per 1-0 contro l'Avellino al "Partenio-Lombardi", saranno nuovamente guidati dall’allenatore della Primavera, Michele Cazzarò, in panchina al posto di Carmine Gautieri, ancora assente per motivi di salute. Il Taranto ha bisogno di una vittoria per proseguire la sua risalita in classifica. Dall'altra parte, il Cerignola, reduce dal pareggio per 1-1 contro il Crotone al "Monterisi", punta a conquistare punti per mantenersi in corsa nella lotta per la promozione in Serie B.Infine, l’Altamura affronterà la Turris al "Liguori" con l'obiettivo di avvicinarsi alla salvezza. Dopo il pareggio per 2-2 contro il Potenza al "San Nicola", la squadra murgiana è alla ricerca di una vittoria per migliorare la propria posizione in classifica. La Turris, reduce da una sconfitta per 2-1 contro il Benevento al "Vigorito", cercherà di sfruttare il fattore campo per risalire in classifica.Questa giornata di Serie C potrebbe riservare sorprese e cambiamenti importanti nelle gerarchie del girone C, con squadre che puntano a rilanciarsi e a risalire la classifica in una fase cruciale del campionato.