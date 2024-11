Elezioni presidenziali USA: testa a testa tra Trump e Harris, cresce la tensione nella capitale

(Consolidated News Photos/Shutterstock)

Secondo gli ultimi sondaggi, la corsa per la Casa Bianca si fa sempre più serrata, con Donald Trump e Kamala Harris impegnati in un testa a testa. Con un solo giorno di distanza dal voto, il magnate repubblicano sembra aver recuperato terreno in stati cruciali come la Pennsylvania, mentre Harris, attuale vicepresidente e candidata democratica, conserva un leggero vantaggio in Iowa.La campagna elettorale si è fatta particolarmente intensa, con Trump che non ha mancato di suscitare polemiche dopo una dichiarazione in cui ha detto: “Non mi dispiacerebbe se qualcuno sparasse ai media”, un’affermazione che ha attirato critiche da ogni parte politica.Intanto, in vista del voto, la capitale è già in stato di massima allerta. Per prevenire possibili disordini post-elettorali, sono state innalzate barriere di sicurezza attorno alla Casa Bianca, a Capitol Hill e al Naval Observatory, residenza della vicepresidente Harris. Le barriere, alte circa 2,5 metri, sono state erette durante il fine settimana, con l’obiettivo di proteggere i principali edifici governativi nel caso di proteste violente. Nonostante queste misure, le autorità continuano a rassicurare la cittadinanza affermando che non sono state ricevute minacce dirette o credibili.La situazione rimane dunque in bilico, mentre gli Stati Uniti si preparano a una delle elezioni più tese e contestate degli ultimi anni.