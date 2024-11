Serie A: Lecce vs Empoli, appuntamento cruciale per i salentini al 'Via del Mare'

FRANCESCO LOIACONO – Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Bologna al "Dall'Ara", il Lecce è pronto a tornare in campo domani alle 20:45 per affrontare l'Empoli nella dodicesima giornata di andata di Serie A. I salentini, penultimi in classifica, hanno bisogno di una vittoria per abbandonare l'ultimo posto e rilanciarsi nella corsa alla salvezza.

Dall'altra parte, l'Empoli arriva da una vittoria per 1-0 contro il Como al "Castellani" e cercherà di proseguire su questa strada per avvicinarsi alla zona salvezza. I toscani sono reduci da una serie di risultati altalenanti e vogliono approfittare del momento difficile del Lecce per conquistare altri tre punti fondamentali.

Il tecnico del Lecce, Luca Gotti, dovrà fare a meno di tre giocatori importanti: Bonifazi, Marchwinski e Pierret, tutti alle prese con infortuni. Nonostante queste assenze, il Lecce schiererà una formazione determinata, con Ramadani e Rafia come esterni di centrocampo, mentre Dorgu prenderà il ruolo di regista. In attacco, la coppia composta da Krstovic e Banda cercherà di far male alla difesa empolese.

Nel lato opposto, l'Empoli di Roberto D'Aversa dovrà fare a meno di Fazzini, out per problemi muscolari. I toscani giocheranno con Grassi e Anjorin sulle fasce, con Maleh nel ruolo di trequartista. In attacco, il duo composto da Colombo e Solbakken sarà chiamato a cercare il gol per portare a casa i tre punti.

L'arbitro della partita sarà Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata, chiamato a dirigere una sfida che si preannuncia molto equilibrata e determinante per le sorti di entrambe le squadre.

Il precedente più recente tra Lecce e Empoli nella massima serie risale al 13 aprile 2024, quando i salentini si imposero per 1-0 al "Via del Mare", grazie a un gol di Sansone al 44' del secondo tempo. I tifosi giallorossi sperano che quel successo possa essere di buon auspicio per una nuova vittoria cruciale.

La partita si preannuncia quindi fondamentale per entrambe le squadre, che lotteranno per migliorare la propria posizione in classifica e allontanarsi dalla zona più pericolosa.