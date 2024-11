Lecce, da venerdì 8 novembre la città ospita la tre giorni della XV edizione dell'Apulia Film Forum di Apulia Film Commission

LECCE - A partire da domani, venerdì 8 novembre, per tre giorni la città di Lecce ospiterà la quindicesima edizione dell’Apulia Film Forum di Apulia Film Commission che, quest’anno, avrà come prestigioso partner l’European Producers Club (EPC), tra le più importanti associazioni di produttori indipendenti europei. - A partire da domani, venerdì 8 novembre, per tre giorni la città di Lecce ospiterà la quindicesima edizione dell’Apulia Film Forum di Apulia Film Commission che, quest’anno, avrà come prestigioso partner l’European Producers Club (EPC), tra le più importanti associazioni di produttori indipendenti europei.





Il programma di questa edizione di Apulia Film Forum si intreccia, infatti, con l’EPC Encounters, kicks off annuale organizzato dall’associazione e rivolto ai produttori associati. Saranno presenti a Lecce nei tre giorni di attività, autorevoli produttori provenienti da tutta Europa: Germania, Francia, Svezia, Turchia, Portogallo, Lituania, Austria, Danimarca, Belgio, Polonia, Serbia, Norvegia, Romania, Irlanda, Lettonia, Spagna, Grecia, Finlandia e Olanda.





"Nato con l’obiettivo di favorire l’incontro e le partnership tra le imprese pugliesi e i produttori e gli stakeholder internazionali - commenta Anna Maria Tosto presidente di Apulia Film Commission -, l’Apulia Film Forum registra un sempre crescente interesse da parte di enti e associazioni del mondo dell’audiovisivo. L’edizione 2024 vede la partnership de l’European Producers Club e rappresenta il primo momento di una collaborazione che ci auguriamo possa proseguire nel futuro in vista di un posizionamento sempre più prestigioso delle imprese pugliesi. Nella splendida cornice della città di Lecce, contiamo che il Forum costituisca occasione di incontro dei progetti selezionati e nuovi partner, e di realizzazione di opere filmiche nella nostra regione".





Gli otto progetti pugliesi selezionati presenteranno i loro progetti filmici attraverso incontri One-to-one con i produttori europei presenti a Lecce, avendo così l’opportunità di testare i progetti nella loro fase di sviluppo e, soprattutto, di entrare in contatto con potenziali cofinanziatori. I progetti pugliesi selezionati sono: "The Border" di Antonio Palumbo (produzione The Piranesi Experience), "The United Nations of Radio Bari" di Massimo Ruggiero (produzione Oz Film), "Paradise" di Antonio De Palo (produzione Beagle Media), "Kriminal Kats" di Alfredo Fiorillo (produzione Draka Productions - L’age d’or); "The Thirteenth Man" di Mario Bucci (produzione Dinamo Film), "Taras" di Paola Verardi (produzione Pharos Film Company), "Cumbà" di Andrea Simonetti (produzione Brandos Film) e "Let the Flames Burn" di Orazio Guarino (produzione Naffin Tu Si).





Il programma dei tre giorni, che si terrà prevalentemente nell’Ex Convitto Palmieri di Lecce, prevede: nelle tre mattinate gli incontri relativi all’EPC Encounters, i pomeriggi dedicati ai progetti pugliesi e alle attività del Forum, mentre la sera i produttori europei avranno la possibilità di partecipare alle proiezioni e agli eventi dell’edizione 2024 del Festival del Cinema Europeo in corso proprio in quei giorni a Lecce.





Apulia Film Forum è realizzato da Apulia Film Commission nell’ambito dell'intervento "Promuovere il Cinema 2024", finanziato dalla Regione Puglia a valere su risorse POC Puglia 2014-2020, Azione 6.7, e in collaborazione con il Polo Biblio-Museale di Lecce.