WTA Finals di Riyad: Paolini eliminata, Zheng vola in semifinale

jasmine paolini ig

FRANCESCO LOIACONO – Nella giornata odierna delle WTA Finals di Riyad, Jasmine Paolini è stata eliminata dopo una netta sconfitta contro la cinese Qinwen Zheng, che ha dominato il match con un perentorio 6-1 6-1. La partita, che ha visto l'italiana lottare senza riuscire mai a imporsi, è stata decisa dalla forza e dalla precisione della Zheng, che ha mostrato tutta la sua superiorità fin dalle prime fasi.Nel primo set, la Zheng ha preso il comando immediatamente, dominando con il suo servizio e costringendo Paolini a commettere errori, purtroppo per la toscana, il set si è chiuso rapidamente sul 6-1 a favore della cinese. Nel secondo set, la Paolini ha provato a reagire, portandosi sotto per 2-0 con una serie di buoni passanti incrociati, ma la Zheng ha risposto con colpi potenti da fondo campo, concludendo il match con un altro 6-1. Con questa vittoria, la Zheng si qualifica per la semifinale, continuando la sua ottima prestazione nelle Finals.Nel secondo incontro della giornata, la kazaka Elena Rybakina ha battuto la bielorussa Aryna Sabalenka con il punteggio di 6-4 3-6 6-1, conquistando una vittoria che però non basta per avanzare alle semifinali. Nonostante il successo, Rybakina è stata eliminata dalla competizione a causa delle sconfitte subite nelle partite precedenti contro Jasmine Paolini e Qinwen Zheng.Dall'altro lato, Aryna Sabalenka, pur avendo perso contro Rybakina, si è qualificata per la semifinale grazie alle vittorie conquistate nelle partite precedenti contro Paolini e Zheng. La bielorussa, nonostante la sconfitta odierna, continua a lottare per il titolo alle WTA Finals, dimostrando la sua solidità e resilienza durante il torneo.Con le qualificazioni per le semifinali ormai decise, l'attenzione si sposta sulle prossime sfide in programma, dove Zheng e Sabalenka cercheranno di confermare la loro ottima forma e di conquistare un posto in finale.