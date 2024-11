Serie A: Marco Giampaolo è il nuovo allenatore del Lecce

Il Lecce riprenderà gli allenamenti domani pomeriggio al “Via del Mare”. Giampaolo nella sua carriera ha allenato in Serie A il Catania, il Cesena, l’ Empoli, il Milan, la Sampdoria e il Torino. Il Lecce è terzultimo in classifica con 9 punti. Il neo tecnico giallorosso debutterà sulla panchina del Lecce lunedì 25 novembre alle 20,45 contro il Venezia al “Penzo” nella quattordicesima giornata di andata di Serie A, dopo la sosta del torneo del 16, 17 e 18 novembre per gli impegni delle Nazionali.

Marco Giampaolo, 57 anni, è il nuovo allenatore del Lecce. Giampaolo ha firmato fino al 30 giugno 2025 con possibilità di rinnovo se il Lecce riuscirà a raggiungere la salvezza. E’ subentrato a Luca Gotti, che è stato esonerato dopo il pareggio 1-1 contro l’ Empoli al “Via del Mare” nella tredicesima giornata di andata di Serie A. Il vice di Giampaolo sarà Francesco Conti, il collaboratore tecnico Fabio Micarelli e il preparatore atletico Samuele Melotto. Giampaolo arriverà a Lecce domani mattina.