Mola di Bari, incontro pubblico dal titolo 'Etica e intelligenza artificiale'

- Proseguono gli eventi nella città di Mola di Bari: venerdì 29 novembre alle ore 19:15, presso la Chiesa del Sacro Cuore in Via Aldo Moro n°27, si terrà un incontro pubblico dal titolo "Etica e intelligenza artificiale" con S. E. Mons. Vincenzo Paglia, Presidente Pontificia Accademia per la Vita.