Sopralluogo del sottosegretario Ferrante sulla Linea AV/AC Napoli-Bari: focus sui progressi del tratto Cancello-Frasso Telesino

NAPOLI — Domani, il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) con delega alle opere commissariate, Tullio Ferrante, effettuerà un sopralluogo lungo la linea ferroviaria ad alta velocità e alta capacità (AV/AC) Napoli-Bari. La visita si concentrerà sulla tratta Cancello-Frasso Telesino, un segmento cruciale per la nuova infrastruttura che collegherà il capoluogo campano a Bari, riducendo significativamente i tempi di viaggio e potenziando il sistema ferroviario nel Sud Italia.Accompagnato dall’ing. Roberto Pagone, Commissario straordinario dell’opera, e dai dirigenti e tecnici di RFI (Rete Ferroviaria Italiana), Ferrante visiterà il cantiere per visionare le opere già completate, sia in superficie sia in sotterraneo. Questo sopralluogo rappresenta un momento importante per valutare i progressi e le sfide tecniche della linea, progettata per incrementare l’efficienza dei collegamenti tra le regioni Campania e Puglia.Il punto di ritrovo per la visita è fissato alle ore 10:30 presso il Campo base del cantiere ferroviario, in via Cantinella a Sant’Agata dei Goti (BN). Durante il sopralluogo, il Sottosegretario Ferrante avrà l’occasione di valutare le condizioni di avanzamento dei lavori e di confrontarsi direttamente con gli ingegneri e i tecnici che stanno lavorando al progetto.La nuova linea AV/AC Napoli-Bari rappresenta uno degli interventi infrastrutturali strategici del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), con l’obiettivo di rafforzare i collegamenti e incentivare lo sviluppo economico del Mezzogiorno.