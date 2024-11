Un catalogo fotografico per il restauro della Chiesa di San Martino a Bari: presentazione e visita guidata il 11 Novembre

— Lunedì 11 novembre 2024, alle ore 17:45 presso il Museo Civico di Bari, in occasione della festività di San Martino, si terrà la presentazione di un’importante iniziativa culturale per il restauro della millenaria chiesa di San Martino, situata nel cuore di Bari Vecchia. L’evento, organizzato dall’Aps Martinus, vedrà il lancio del catalogo fotografico La chiesa di San Martino e l’arte da salvare (edito da Quorum Edizioni), un progetto che mira a sostenere i lavori di recupero del prezioso edificio storico.

La pubblicazione è frutto di una campagna di crowdfunding lanciata su GoFundMe con il progetto #SaveMartinus, sostenuto anche dalla BCC Cassano delle Murge e Tolve. Il catalogo, arricchito dalle fotografie di Valentina Rosati e dai contributi di storici dell’arte, documenta lo stato di conservazione della chiesa, mettendo in risalto il valore delle opere d’arte, affreschi e dettagli architettonici al suo interno. L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico sul valore storico e artistico di San Martino, coinvolgendo i lettori nella campagna di raccolta fondi per il restauro.

La Chiesa di San Martino: Storia e Valore Culturale

La chiesa di San Martino, una cappella privata risalente al IX-X secolo d.C., è uno dei più antichi luoghi di culto di Bari. Incorporata nel Palazzo Bianchi Dottula, la chiesa è rimasta chiusa al pubblico dagli anni ‘50 fino alla riapertura nel 2022, grazie alla collaborazione della famiglia Mitolo, attuale proprietaria. Oltre ai preziosi affreschi medievali e alla tomba del sacerdote Smaragdo, la chiesa ha acquisito ulteriore notorietà grazie alla sua apparizione nella serie TV “Lolita Lobosco” su RAI1.

L’Aps Martinus ambisce a trasformare la chiesa in un centro culturale e polo museale aperto alla comunità, per recuperare non solo l’edificio, ma anche la memoria storica e artistica della città.

Il Programma della Serata

All’evento di presentazione interverranno figure di spicco, tra cui Paola Romano, assessora alle Culture del Comune di Bari, e Francesco Carofiglio, coordinatore del Museo Civico. Il presidente di Aps Martinus, Gerardo Milillo, e Alessandra Nitti, responsabile del Fai Giovani Bari, porteranno i loro saluti istituzionali. La storica dell’arte Liliana Tangorra dialogherà con alcuni autori e curatori del catalogo, tra cui Gioia Bertelli, Marcello Mignozzi, Alessandro De Luisi, Giancarlo Liuzzi e Antonio Giannoccaro.

Al termine della presentazione, i partecipanti potranno prendere parte a una visita guidata alla chiesa di San Martino, accompagnati dagli autori stessi. Sarà un’occasione unica per ammirare da vicino le opere e gli affreschi che attendono di essere restaurati e per approfondire la storia di questo affascinante edificio.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti gli interessati a scoprire e sostenere il patrimonio culturale di Bari.

Per maggiori informazioni: Evento Facebook.