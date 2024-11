Sport e Salute, a Brindisi un incontro di successo per promuovere lo sviluppo delle infrastrutture sportive in Puglia

Numerosa partecipazione di sindaci e amministratori comunali provenienti da tutta la Regione. L’incontro è stato aperto dai saluti istituzionali del Sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, e della Vicepresidente di ANCI Puglia, Silvana Errico, la cui presenza ha sottolineato la sensibilità e l’impegno dell'Anci e dei Comuni pugliesi nel promuovere il benessere attraverso lo sport.





BRINDISI - Si è tenuto oggi presso il Palazzo Granafei Nervegna di Brindisi l’incontro "Insieme per il Territorio", promosso e organizzato da Sport e Salute, Anci e Istituto per il Credito Sportivo. Un appuntamento di rilevanza per gli amministratori locali e per il sistema sportivo della Puglia. L’evento ha visto una numerosa partecipazione di sindaci e amministratori comunali provenienti da tutta la Regione, che hanno risposto alla chiamata per conoscere e approfondire le opportunità di finanziamento e supporto per lo sviluppo delle infrastrutture sportive.





L’incontro è stato aperto dai saluti istituzionali del Sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, e della Vicepresidente di ANCI Puglia, Silvana Errico, la cui presenza ha sottolineato la sensibilità e l’impegno dell'Anci e dei Comuni pugliesi nel promuovere il benessere attraverso lo sport. Presenti anche Angelo Giliberto, Presidente del CONI Puglia, Giuseppe Pinto, Presidente del CIP Puglia, e Francesco Toscano, Coordinatore Regionale di Sport e Salute Puglia, che hanno offerto il proprio sostegno agli enti locali per il potenziamento dell’impiantistica sportiva.





Durante la sessione, Gianluca D’Antoni, responsabile del settore Sud e referente per la Sicilia Orientale dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, ha illustrato il "Bando Sport Missione Comune 2024", evidenziando le nuove opportunità di finanziamento dedicate agli enti territoriali per lo sviluppo e l’efficientamento delle infrastrutture sportive. Successivamente, Francesco Toscano ha sottolineato l’importanza sociale dello sport, quale strumento di inclusione e coesione per le comunità locali.





L’evento ha offerto un’importante occasione di confronto e informazione, con particolare attenzione alle opportunità di efficientamento energetico, ai bandi in corso e agli strumenti a disposizione per sostenere le attività sportive locali. I partecipanti hanno avuto modo di interagire direttamente durante un momento di question time, che ha permesso di chiarire dubbi e acquisire dettagli concreti sulle possibilità di crescita per gli impianti sportivi comunali.





"Insieme per il Territorio" si conferma così un’iniziativa fondamentale per la promozione di progetti e servizi destinati agli enti locali, rafforzando la rete di collaborazione tra istituzioni e territori per un futuro sempre più attento al benessere delle comunità pugliesi.