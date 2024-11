TEDx torna a Taranto con 'OneWorld-OneHealth': il 10 novembre grandi speaker e artisti sul palco

TARANTO - Il prossimo 10 novembre, Taranto ospiterà una nuova edizione di TEDx, l’evento indipendente di caratura internazionale dedicato alla diffusione di idee e innovazioni rivoluzionarie. Quest’anno il tema scelto è “OneWorld-OneHealth”, un argomento che esplora la profonda connessione tra salute umana e ambientale, ponendo l’accento sul benessere globale come valore universale da difendere e diffondere.Speaker di rilievo nei campi della scienza, dell’arte e del sociale si alterneranno sul palco per raccontare progetti, sfide e visioni, cercando di stimolare il cambiamento attraverso le proprie esperienze e intuizioni. Gli interventi spazieranno tra tematiche che evidenziano l’importanza di un ecosistema sano per la salute umana, offrendo spunti per riflettere su come il benessere dell’uomo sia inscindibilmente legato a quello del pianeta.L’evento non sarà solo un’occasione di confronto intellettuale, ma anche di intrattenimento: sono previste infatti performance artistiche che aggiungeranno un tocco di creatività e spettacolo alla giornata.Il programma ufficiale e i protagonisti di TEDx Taranto 2024 saranno svelati lunedì 4 novembre alle ore 11 nella Biblioteca Civico Acclavio in via Salinella 31. Alla conferenza stampa prenderanno parte il direttore artistico Cesare De Virgilio Suglia, lo scenografo Francesco Scandale, e gli organizzatori Silvio Busico e Valeriano Agliata. TEDx Taranto promette di essere un momento di ispirazione e riflessione per la città, con un evento che si profila coinvolgente e significativo.