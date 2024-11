Tentata rapina a mano armata all'ufficio postale di Acquaviva delle Fonti

ACQUAVIVA DELLE FONTI - Ancora una rapina a mano armata in un ufficio postale del Barese, questa volta nel centro di Acquaviva delle Fonti. Intorno alle 19, due individui, armati di pistola e con il volto coperto, hanno fatto irruzione a bordo di una moto nel tentativo di mettere a segno un colpo all'interno dell'ufficio. I malviventi sono fuggiti senza riuscire a sottrarre alcun denaro.Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell'ordine per avviare le indagini e raccogliere testimonianze. Al momento, i carabinieri stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza nella zona per cercare di identificare i responsabili e risalire al percorso di fuga dei rapinatori.Questo episodio si aggiunge a una recente serie di tentativi di rapina negli uffici postali della provincia barese, destando preoccupazione tra i residenti e intensificando le misure di sicurezza per prevenire ulteriori episodi.