Tragedia sulla strada: Bitetto piange i coniugi Silecchia

BITETTO – La comunità di Bitetto è in lutto per la scomparsa di Giuseppe Silecchia, 79 anni, e Annunziata Antonacci, 77 anni, rimasti vittime di un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale che collega Acquaviva delle Fonti a Sannicandro di Bari, nel Barese.

La coppia, molto conosciuta e amata nel paese, viaggiava a bordo di una Renault quando, per cause ancora in corso di accertamento, l’auto è stata coinvolta in un violento scontro con un’altra vettura e un furgone, rimanendo schiacciata tra i due mezzi.

Due feriti gravi trasportati in ospedale

Nell’incidente sono rimasti gravemente feriti due giovani, un 23enne e un 26enne, che si trovavano a bordo del furgone. Entrambi sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasferiti in codice rosso all’ospedale di Acquaviva delle Fonti, dove sono attualmente ricoverati.

Indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità. Al momento, non sono esclusi né l’alta velocità né altre possibili cause, come un improvviso malore o condizioni stradali sfavorevoli.

Un’intera comunità in lutto

I funerali di Giuseppe e Annunziata si terranno oggi pomeriggio, alle ore 15, nella cattedrale di San Michele Arcangelo a Bitetto. La coppia era un punto di riferimento per amici e vicini, che oggi si stringono al dolore dei familiari per una perdita improvvisa e devastante.