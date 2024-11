Trasporti: la Giunta stanzia 14 milioni di euro per supportare la sperimentazione del sistema Bus Rapid Transit a Bari e Taranto

BARI - La Giunta regionale ha deliberato l’avvio di apposita procedura concertativo-negoziale con le Amministrazioni comunali di Bari e Taranto per sostenere l’attuazione del sistema Bus Rapid Transit (BRT) urbano nelle due città. A tal fine sono stati stanziati € 14.171.697,00, a valere sulle risorse dell’Azione 3.1 - Sub-Azione 3.1.1 del PR Puglia FESR – FSE+ 2021-2027. Tale procedura servirà a supportare azioni per lo sviluppo della flotta di mezzi elettrici, per la progettazione della rete e per esigenze rivenienti da variazioni del contesto di mobilità, di pianificazione urbanistica e innovazione tecnologica, che possono emergere durante l’avanzamento della sperimentazione del BRT. Gli interventi saranno individuati in applicazione dei Criteri di selezione del Comitato di Sorveglianza approvati per il PR Puglia 2021-2027.“Il BRT è una significativa opportunità per promuovere lo sviluppo della mobilità a basso impatto ambientale e l’efficientamento e la riqualificazione del sistema trasportistico urbano – ha detto l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento -. Facendo leva sulle nuove tecnologie e su modalità di alimentazione alternativa e sostenibile, il BRT avrà ricadute positive verso la decarbonizzazione dei trasporti, verso la riduzione del traffico da mezzi privati e verso una maggiore offerta di trasporto pubblico per tutti i cittadini, in un’ottica quindi di equità sociale. Abbiamo scelto di supportare i Comuni di Bari e Taranto perché hanno già programmato i loro interventi e sono partiti con la sperimentazione e speriamo davvero che possano diventare ispiratori di buone pratiche, al fine di avviare la progettazione di quella rete portante regionale di linee BRT suburbane/extraurbane previste nel Piano Attuativo del PRT 2021–2030.”Proprio il PA PRT 2021-2030 individua la tecnologia del sistema Bus Rapid Transit (BRT) come garanzia di prestazioni di elevata velocità commerciale e altrettanta velocità di frequenza rispetto alla tradizionale linea TPL. Gli elementi distintivi del BRT urbano rispetto ad una linea di autobus convenzionale sono: l’adozione di soli autobus ad alta capacità a motorizzazione elettrica; la sede stradale prevalentemente riservata; la priorità semaforica alle intersezioni; un allestimento “tranviario” delle fermate (accosto a marciapiede, incarrozzamento a raso e servizi ai passeggeri); la riqualificazione della viabilità interessata dal percorso.