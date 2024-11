'Dalla Mediateca… un autunno Rosso shocking!': tre serate di cinema d’autore al Cineporto di Bari

BARI – Dicembre si accende di grande cinema grazie alla rassegna “Dalla Mediateca… un autunno Rosso shocking!”, un ciclo di proiezioni a ingresso libero organizzato dalla Mediateca Regionale Pugliese in collaborazione con Apulia Film Commission. Gli appuntamenti, che si terranno presso il Cineporto di Bari (Fiera del Levante, ingresso Monumentale) nei martedì del 3, 10 e 17 dicembre, offriranno l’occasione di riscoprire tre opere fondamentali della storia del cinema in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Ogni film sarà introdotto da critici ed esperti cinematografici che guideranno il pubblico in un viaggio tra estetica, narrazione e significato delle pellicole.

Il programma delle proiezioni

3 dicembre – “I Giorni del Cielo” di Terrence Malick

Si apre con uno dei capolavori della Nuova Hollywood, diretto da Terrence Malick nel 1978. In “I Giorni del Cielo”, poesia visiva e racconto drammatico si intrecciano per narrare una storia di amore e tragedia ambientata nelle sterminate praterie del Midwest americano. Al centro della trama, la fuga dell’operaio Bill, della fidanzata Abby e della sorella Linda verso una nuova vita nella fattoria di un giovane ricco agricoltore, dove le dinamiche personali si complicano inesorabilmente.

L’introduzione sarà affidata a Anton Giulio Mancino, critico cinematografico e docente dell’Università di Macerata.

10 dicembre – “Légami” di Pedro Almodóvar

Il secondo appuntamento celebra il maestro del cinema spagnolo Pedro Almodóvar con una delle sue opere più emblematiche: “Légami” (1990). Tra amore, ossessione e follia, il film racconta la storia di un giovane instabile che, dopo essere stato dimesso da un manicomio, rapisce una donna per conquistarla. La relazione che nasce tra i due sfida le convenzioni, mescolando momenti surreali e drammatici.

L’introduzione sarà curata dalla critica cinematografica Carmen Albergo, che omaggerà anche il recente Leone d’Oro vinto da Almodóvar alla Mostra del Cinema di Venezia con “La stanza accanto”.

17 dicembre – “First Reformed” di Paul Schrader

La rassegna si conclude con “First Reformed” (2017), una profonda riflessione esistenziale e ambientale firmata dal celebre sceneggiatore e regista Paul Schrader. Al centro della storia, il tormento di un pastore in crisi di fede che, attraverso un diario, esplora le questioni morali e personali che lo assillano. Considerato uno degli apici del cinema contemporaneo, il film incarna la poetica del concetto di “immagine-tempo” teorizzato dal filosofo Gilles Deleuze.

L’introduzione sarà affidata a Domenico Saracino, caporedattore della rivista Uzak, che approfondirà gli elementi estetici e filosofici dell’opera.

Un’esperienza per appassionati e curiosi

“Dalla Mediateca… un autunno Rosso shocking!” rappresenta un’occasione imperdibile per gli amanti del cinema di qualità, ma anche per chi desidera avvicinarsi a opere che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia del grande schermo.

Info utili:

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Le proiezioni si terranno presso il Cineporto di Bari, Fiera del Levante (ingresso Monumentale).

, Fiera del Levante (ingresso Monumentale). Inizio delle serate: ore 20.00.

Per ulteriori informazioni:

Mediateca Regionale Pugliese Tel.: 080.5405657 Email: info@mediatecapuglia.it

Apulia Film Commission Tel.: 080.9752900 Email: info@apuliafilmcommission.it



Una rassegna per riflettere, emozionarsi e scoprire la magia del cinema d’autore in un’atmosfera unica. Vi aspettiamo!